Никаких танцев с бубном! Моя версия наполеона из слоеного теста — нежнее и быстрее классического

Никаких танцев с бубном! Моя версия наполеона из готового слоеного теста получается нежнее и быстрее классического, а по вкусу ничуть не уступает бабушкиному рецепту. Это гениально простое решение для тех, кто обожает этот торт, но не готов тратить часы на раскатку и выпекание десятка коржей. Достаточно купить пачку хорошего слоеного теста, испечь его в духовке, и пока оно остывает, приготовить нежнейший крем. Я использую проверенное сочетание вареной сгущенки и сливочного масла – оно дает идеальную пропитку и тот самый «советский» вкус. Коржи получаются хрустящими, слоистыми, а после ночи в холодильнике пропитываются и становятся невероятно мягкими, буквально тают во рту. Десерт выглядит эффектно и достоин праздничного стола, хотя готовится без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 500 г бездрожжевого слоеного теста, 1 банка вареной сгущенки, 200 г сливочного масла комнатной температуры, горсть грецких орехов для посыпки. Тесто разморозьте, раскатайте в пласт, наколите вилкой и выпекайте при 200 градусах до золотистого цвета (около 15–20 минут). Остудите и поломайте на кусочки. Масло взбейте миксером до пышности, постепенно добавляя вареную сгущенку. В миске смешайте кусочки теста с кремом, выложите горкой на блюдо, придайте форму торта. Посыпьте рублеными орехами и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

