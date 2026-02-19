Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про сложные торты. Творог, крем и безе в формочках творят чудеса. Воздушная хрустящая шапка, влажная серединка — мечта за полчаса

В этом десерте каждая ложка — путешествие через три состояния счастья. Снизу — влажная, чуть плотная творожная основа с ванильным ароматом. Посередине — бархатистый, тающий заварной крем, который растекается теплой волной. А сверху — легчайшая, хрустящая шапка безе, которая с тихим звоном ломается под ложкой и исчезает на языке. Три вкуса, три текстуры, одно совершенство.

400 г творога тщательно разминаю вилкой или пробиваю блендером до гладкой, пастообразной консистенции. Добавляю столовую ложку сахара, щепотку ванилина и столовую ложку муки, перемешиваю до однородности. Творожную массу раскладываю по 4-6 порционным формочкам или керамическим кокотницам, распределяя по дну и слегка приподнимая края, а в центре формирую пальцем аккуратное углубление. В каждое углубление выкладываю по полной ложке готового заварного крема или густого ванильного пудинга. 2 охлажденных белка взбиваю миксером на средней скорости, постепенно добавляя 4 столовые ложки сахара, до устойчивых, глянцевых пиков. Взбитое безе аккуратно распределяю поверх крема, полностью закрывая начинку и формируя высокие, живописные шапки, слегка выходящие за края формочек. Ставлю формочки на противень и отправляю в разогретую до 160°C духовку на 25-30 минут, пока безе не станет золотисто-кремовым и не покроется тонкой хрустящей корочкой. Даю десерту немного остыть — внутри они будут очень горячими. Подаю чуть теплыми.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

