Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной Прокуратура потребовала ужесточить приговор Цырульниковой по делу Долиной

Прокуратура потребовала усиления приговора женщине-курьеру Анжеле Цырульниковой, осужденной по резонансному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил ТАСС информированный источник. Это связано с ее причастностью к аналогичному преступлению против пожилой пенсионерки с инвалидностью.

Цырульникова приняла участие в другом эпизоде — в афере с квартирой пенсионерки Кукушкиной, которая является инвалидом. По версии обвинения, осужденная воспользовалась беспомощным состоянием потерпевшей, — говорится в сообщении.

Ранее Московский областной суд принял решение о проведении закрытых слушаний по апелляционным жалобам осужденных по делу о мошенничестве с жильем артистки, поддержав соответствующее ходатайство представителя певицы. Государственное обвинение также выступило в поддержку инициативы защиты, признав необходимость обеспечить безопасность всех вовлеченных в процесс лиц.

Кроме того, концертный директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что потенциальный фигурант дела о поступающих певице угрозах уже дает показания, оставаясь при этом на свободе под подпиской о невыезде. Представитель народной артистки добавил, что по этому факту продолжаются необходимые следственные мероприятия.