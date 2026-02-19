Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 15:31

Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной

Прокуратура потребовала ужесточить приговор Цырульниковой по делу Долиной

Анжела Цырульникова Анжела Цырульникова Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Прокуратура потребовала усиления приговора женщине-курьеру Анжеле Цырульниковой, осужденной по резонансному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил ТАСС информированный источник. Это связано с ее причастностью к аналогичному преступлению против пожилой пенсионерки с инвалидностью.

Цырульникова приняла участие в другом эпизоде — в афере с квартирой пенсионерки Кукушкиной, которая является инвалидом. По версии обвинения, осужденная воспользовалась беспомощным состоянием потерпевшей, — говорится в сообщении.

Ранее Московский областной суд принял решение о проведении закрытых слушаний по апелляционным жалобам осужденных по делу о мошенничестве с жильем артистки, поддержав соответствующее ходатайство представителя певицы. Государственное обвинение также выступило в поддержку инициативы защиты, признав необходимость обеспечить безопасность всех вовлеченных в процесс лиц.

Кроме того, концертный директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что потенциальный фигурант дела о поступающих певице угрозах уже дает показания, оставаясь при этом на свободе под подпиской о невыезде. Представитель народной артистки добавил, что по этому факту продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Лариса Долина
курьеры
приговоры
суды
