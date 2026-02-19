Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 14:30

Судья удовлетворил одну просьбу представителя Долиной по новому заседанию

Мособлсуд рассмотрит жалобы по делу Долиной в закрытом режиме

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Московский областной суд удовлетворил ходатайство представителя певицы Ларисы Долиной и назначил закрытое заседание по рассмотрению жалоб на приговор фигурантам дела о мошенничестве с квартирой певицы, передает корреспондент РИА Новости. Инициативу защиты поддержало и государственное обвинение, согласившись с необходимостью обеспечить безопасность всех участников процесса.

Провести судебное разбирательство в закрытом режиме, — говорится в постановлении.

Ранее адвокат Асим Алиев сообщил, что четверо осужденных по делу о мошенничестве с квартирой Долиной обжаловали приговор, направив апелляции в Московский областной суд. По словам защитника, его подзащитный Дмитрий Основа изъявлял желание сотрудничать со следствием и указать на организаторов, однако схема вывода похищенных у певицы денег до конца не выяснена.

Кроме того, продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что попытки артистки восстановить утраченные позиции в шоу-бизнесе после громкого скандала с недвижимостью не увенчаются успехом. Так эксперт оценил намерения 70-летней певицы кардинально изменить сценический образ.

Лариса Долина
суды
заседания
жалобы
