10 февраля 2026 в 10:29

«Время упущено»: в России высказались о попытках Долиной вернуть славу

Продюсер Рудченко: время для восстановления репутации Долиной уже упущено

Попытка певицы Ларисы Долиной вернуть былую популярность после скандала с продажей квартиры и мошенничеством обречена на провал, заявил продюсер Павел Рудченко в беседе с aif.ru. Так он прокомментировал планы 70-летней артистки на радикальные перемены, включая смену имиджа.

Время уже упущено. Никакие репутационные шаги, касаемо творчества, коллабораций каких-то творческих, имидж. Вот это все уже никак не повлияет и не вернет отношения зрителя непосредственно к Ларисе Долиной, — отметил Рудченко.

По его словам, публика во время скандала хотела услышать ее позицию, но артистка показала «другую сторону». Эксперт уверен, что имя певицы уже практически невозможно «отбелить», так как люди сформировали свое мнение. Информационные поводы могут привлечь внимание, но не изменят общественного восприятия, заключил он.

Ранее появилась информация, что Долина отменила концерт в Калужской области, запланированный на 8 марта, из-за низкого спроса на билеты. В Обнинске было продано всего 10% билетов, что вынудило организаторов перенести выступление. Аналогичная судьба может постичь и запланированный концерт в Брянске.

Лариса Долина
певицы
Павел Рудченко
продюсеры
«Время упущено»: в России высказались о попытках Долиной вернуть славу
