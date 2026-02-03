Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 18:47

Долина впервые после квартирного скандала отменила региональный концерт

Mash: Долина отменила концерт в Калужской области из-за низкого спроса на билеты

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Mash сообщил, что певица Лариса Долина отменила свой концерт в Калужской области, запланированный на 8 марта, из-за низкого спроса на билеты. По информации канала, в Обнинске было продано всего 10% билетов, что вынудило организаторов перенести выступление, аналогичная судьба может постичь и запланированный концерт в Брянске.

В материале Mash говорится, что причиной отмены, вопреки официальным заявлениям организаторов об изменениях в графике, стали крайне слабые продажи. По той же причине, как отметили в канале, был перенесен с февраля на ноябрь концерт народной артистки в петербургском БКЗ «Октябрьский», где также не удалось реализовать более половины билетов.

При этом Долина провела первый в 2026 году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово, который собрал аншлаг. Начало мероприятия задержали на 15 минут, зал был заполнен более чем на 95%, многие зрители пришли с цветами.

После выступления народная артистка призналась, что на данный момент арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры, но думает об этом.

Лариса Долина
концерты
отмены
Калужская область
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.