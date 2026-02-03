Долина впервые после квартирного скандала отменила региональный концерт

Telegram-канал Mash сообщил, что певица Лариса Долина отменила свой концерт в Калужской области, запланированный на 8 марта, из-за низкого спроса на билеты. По информации канала, в Обнинске было продано всего 10% билетов, что вынудило организаторов перенести выступление, аналогичная судьба может постичь и запланированный концерт в Брянске.

В материале Mash говорится, что причиной отмены, вопреки официальным заявлениям организаторов об изменениях в графике, стали крайне слабые продажи. По той же причине, как отметили в канале, был перенесен с февраля на ноябрь концерт народной артистки в петербургском БКЗ «Октябрьский», где также не удалось реализовать более половины билетов.

При этом Долина провела первый в 2026 году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово, который собрал аншлаг. Начало мероприятия задержали на 15 минут, зал был заполнен более чем на 95%, многие зрители пришли с цветами.

После выступления народная артистка призналась, что на данный момент арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры, но думает об этом.