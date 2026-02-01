Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 21:33

Лариса Долина собрала свой первый большой аншлаг в 2026 году

Лариса Долина собрала аншлаг на сольном концерте в Подмосковье

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лариса Долина дала первый в 2026 году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в подмосковном Домодедово, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее представителя Сергея Пудовкина. Мероприятие собрало аншлаг, а начало было отложено из-за усиления мер безопасности.

Лариса Долина. Домодедово. Сольный концерт. Аншлаг. Спасибо за вашу любовь. <...> Будем задерживать минут на 15 в связи с дополнительными мерами безопасности, размещены металлические рамки. Любые публичные или зарегистрированные факты по попыткам помешать провести концерт — это уголовно наказуемо, — сказал Пудовкин.

По информации источника, зал был заполнен более чем на 95%. Кроме того, зрители массово приходили на концерт с цветами.

Ранее Долина заявила, что, несмотря на 70 лет по паспорту, она чувствует себя на 35–40 лет. Народная артистка России отметила, что важнее не возраст в паспорте, а то, как человек живет и ощущает себя.

