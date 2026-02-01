Долина раскрыла, на сколько лет себя чувствует РИА Новости: Долина рассказала, что ощущает себя на 35–40 лет

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что не чувствует себя на свой возраст, передает корреспондент РИА Новости с концерта «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово. По ее словам, она ощущает себя на 35–40 лет.

Да, 70 лет, но я себя не чувствую на эти годы. Желаю всем таких же чувств, какие я в себе сохранила. Дело не в том, какой возраст у нас в паспорте, а дело в том, как мы живем и какой возраст мы ощущаем. Мне лет 35–40. А почему бы и нет? — сказала она со сцены.

Масштабный сольный концерт под названием «Юбилей в кругу друзей», изначально намеченный на 25 февраля в питерском «Октябрьском», перенесен на 15 ноября. Вместо него 1 февраля певица выступает во Дворце культуры «Мир» в Домодедово.

Ранее Долина на первом после истории с продажей квартиры концерте в баре Petter выразила надежду на то, что в предстоящем году все изменится к лучшему. Посвежевшая после праздников исполнительница подчеркнула, что все испытания людям дает Бог, чтобы они еще раз проверили себя.

Также отмечается, что график выступлений Долиной на первую половину 2026 года претерпел масштабные изменения. Количество запланированных концертов певицы за этот период увеличилось втрое.