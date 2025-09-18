Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:16

Продюсер ответил, что поможет Куртуковой стать заслуженной артисткой

Продюсер Рудченко: трек «Матушка» поможет Куртуковой стать заслуженной артисткой

Татьяна Куртукова Татьяна Куртукова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Композиция «Матушка» поможет певице Татьяне Куртуковой стать заслуженной артисткой России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, исполнительнице могут присвоить почетное звание по распоряжению правительства или президента Владимира Путина.

Существуют определенные правила. Артист должен отработать не менее 20 лет в культуре или на эстраде, чтобы получить звание заслуженного артиста. Либо исполнителю могут присвоить награду по распоряжению правительства или президента, как это было с певцом SHAMAN. У него поворотный момент в карьере произошел в 2021 году, но при этом он получил это звание. То есть если посчитают, что Куртукова внесла большой вклад в прославление российской культуры за границей с песней «Матушка», тогда по распоряжению правительства или президента ей действительно могут присвоить звание, — объяснил Рудченко.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев выразил мнение, что Куртуковой пока рано присваивать звание заслуженной артистки России. По его словам, такие награды должны присуждаться за многолетние заслуги, а не за сиюминутный успех.

