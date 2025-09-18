Продюсер рассказал, может ли Куртукова стать заслуженной артисткой России

Певице Татьяне Куртуковой пока рано присваивать звание заслуженной артистки России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, это почетное звание должно присуждаться за многолетние заслуги, а не за сиюминутный успех.

Я соглашусь, что в репертуаре Куртуковой песня «Матушка» — это, во-первых, ее визитная карточка, во-вторых, это действительно достойная, хорошая композиция. Но почему сразу заслуженная артистка? У нас есть большое количество других наград. На мой взгляд, заслуженный или народный артист — это награда за работу на длинной дистанции. Например, Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста только в 2023 году, но мы его знаем с конца 1980-х — начала 1990-х как артиста, который обладает феноменальным голосом с широким диапазоном, — высказался Бабичев.

Он добавил, что преждевременное награждение может вызвать вопросы у других достойных исполнителей, десятилетиями работающих в индустрии. Также музыкальный критик отметил, что Куртукова является эффектной девушкой, но пока остается неясным, как сложится ее дальнейшая карьера.

Куртукова — эффектная девушка и выпустила действительно достойную композицию. Но вопрос, что будет с ее карьерой через 10 лет? Сможет ли она удержаться на этой высоте? Какие дальше будут песни? Такое почетное звание все-таки получают артисты с большой аудиторией, те, кто может собрать полные стадионы. Стоит действительно задуматься, стоит ли нам сразу отмечать молодых артистов, которые только появились и начали ярко сиять? И не стоит ли в таком случае пересмотреть критерии, по которым награждают артистов? Потому что другие достойные исполнители могут обидеться, — резюмировал Бабичев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Куртукова достойна звания заслуженной артистки России. Парламентарий пообещал направить соответствующее обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой. Он добавил, что ранее обращался в Минкульт с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народной артистки певице Валерии.