Более 6,7 тыс. семей получили помощь в рамках проектов «Елки желаний»

Более 6700 семей и 39 одиноких пожилых людей стали участниками дополнительных направлений акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба Движения Первых. По итогам 2025 года помощь также была оказана 185 приютам для животных.

Одним из дополнительных форматов стала инициатива «Праздник на стол», направленная на поддержку малообеспеченных семей. В рамках нее для обеспечения праздничного ужина были закуплены подарочные сертификаты торговых сетей на сумму более 32 млн рублей. Первые сертификаты вручили 28 декабря, а сбор средств продлится до 20 января на специальном сайте.

Для поддержки одиноких пожилых людей был создан формат «Внуки с подарками». Его цель — подарить подопечным чувство тепла и нужности в новогодние дни. Помощь этим людям не ограничится праздниками: волонтеры проекта «Стабильная поддержка» продолжат их регулярное посещение. Пожертвования на это направление принимаются до 11 января.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что лидер исполнил новогоднюю мечту школьницы в рамках акции «Елка желаний».