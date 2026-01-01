Новый год — 2026
01 января 2026 в 17:20

Более 6,7 тыс. семей получили помощь в рамках проектов «Елки желаний»

Елка желаний Елка желаний Фото: МИД РФ/РИА Новости
Более 6700 семей и 39 одиноких пожилых людей стали участниками дополнительных направлений акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба Движения Первых. По итогам 2025 года помощь также была оказана 185 приютам для животных.

Одним из дополнительных форматов стала инициатива «Праздник на стол», направленная на поддержку малообеспеченных семей. В рамках нее для обеспечения праздничного ужина были закуплены подарочные сертификаты торговых сетей на сумму более 32 млн рублей. Первые сертификаты вручили 28 декабря, а сбор средств продлится до 20 января на специальном сайте.

Для поддержки одиноких пожилых людей был создан формат «Внуки с подарками». Его цель — подарить подопечным чувство тепла и нужности в новогодние дни. Помощь этим людям не ограничится праздниками: волонтеры проекта «Стабильная поддержка» продолжат их регулярное посещение. Пожертвования на это направление принимаются до 11 января.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что лидер исполнил новогоднюю мечту школьницы в рамках акции «Елка желаний».

волонтеры
помощь
елки
благотворительность
