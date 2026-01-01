Новый год — 2026
Россиянам перечислили удачное время для поиска работы в 2026 году

HR-эксперт Зулия Лоикова: работу нужно искать весной или осенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работу нужно искать весной или осенью, заявила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, которые передало ОТР, это касается сфер торговли, логистики и доставки.

Лоикова считает, что, вернувшись из летних отпусков, руководители организаций возобновляют активную деятельность: планируют рабочие процессы, запускают новые проекты и стараются заполнить должности до завершения отчетного периода. Эксперт добавила, что такое оживление бизнеса стимулирует увеличение количества стандартных предложений о заработной плате.

Еще одним выгодным периодом для поиска работы называют весну — с февраля по апрель. В это время после новогоднего затишья компании обычно начинают активно реализовывать уже утвержденные планы, выделяя ресурсы на расширение штата, особенно в производстве, финансах, IT и так далее, — сообщила HR-эксперт.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что сотрудники госкорпораций, банков, сырьевых компаний, IT-компаний и крупных промышленных предприятий могут получить миллион рублей за рождение ребенка. Он отметил, что такие выплаты не будут облагаться НДФЛ и страховым взносом.

