HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка HR-эксперт Мурадян: миллион рублей за ребенка могут получить госслужащие

Сотрудники госкорпораций, банков, сырьевых компаний, IT-компаний и крупных промышленных предприятий могут получить миллион рублей за рождение ребенка, рассказал «Ридусу» HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян. Он отметил, что такие выплаты не будут облагаться НДФЛ и страховым взносом.

Различные способы поддержки и поощрения сотрудников есть во многих российских компаниях. Понятно, что миллион рублей готовы выплачивать далеко не все предприятия. На такую сумму смогут рассчитывать работники сырьевых компаний, госкорпораций, IT-компаний, крупных промышленных предприятий и банков, — рассказал Мурадян.

Эксперт отметил, что сейчас сумма выплаты составляет 50 тыс. рублей. По его мнению, даже 100 тыс. рублей стали бы хорошей помощью новоиспеченным родителям.

Ранее депутат Татьяна Буцкая рассказала, что размер выплат от работодателя при рождении ребенка зависит от компании, но помощь до 1 млн рублей облагаться налогом теперь не будет. По ее словам, льгота не обязывает предпринимателей выплачивать работникам именно 1 млн рублей.