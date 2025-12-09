В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка Депутат ГД Буцкая: размер выплат при рождении ребенка зависит от работодателя

Размер выплат от работодателя при рождении ребенка зависит от компании, но помощь до 1 млн рублей облагаться налогом теперь не будет, заявила в беседе с ТАСС первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, льгота не обязывает предпринимателей выплачивать работникам именно 1 млн рублей.

Если это маленькая компания или индивидуальный предприниматель, у которого есть сотрудники, или очень маленькое ООО, в котором всего 10 человек трудятся — понятно, что не каждый бизнес может такую сумму осилить. Но это не означает, что в этих компаниях сотрудники не получают мер поддержки, — уточнила депутат.

Не будет облагаться налогом сумма до 1 млн рублей. До введения новшества при больших детских выплатах от компаний сотрудники получали не всю сумму.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сумма единовременной выплаты от работодателя сотруднику при рождении ребенка, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, увеличится с 50 тыс. до миллиона рублей с 1 января следующего года. Данная мера призвана усилить финансовую поддержку семей и будет введена в рамках реализации национальных проектов.