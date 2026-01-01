Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 02:11

РЖД ввели новые правила для путешествующих за границу детей

РЖД: детям до 14 лет для поездок за границу понадобится загранпаспорт

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
С начала 2026 года детям до 14 лет потребуется загранпаспорт для оформления железнодорожных билетов за рубеж, передает пресс-служба РЖД. Ранее для поездок в страны ближнего зарубежья было достаточно свидетельства о рождении.

Норма будет действовать для поездок в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. Изменения вступят в силу 20 января.

Ранее стало известно, что в России ввели 735 дополнительных поездов на время каникул, заявил глава Росжелдора Александр Сахаров. РЖД планируют перевезти около 7 млн пассажиров в период новогодних праздников.

До этого гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов раскрыл, когда в российских поездах появится спутниковый интернет. Пассажиры смогут воспользоваться им в 2027 году.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты троих детей, приняв участие в благотворительной акции «Елка желаний». Глава правительства снял с новогодней елки три шарика с заветными желаниями: десятилетний Александр из Краснодара мечтал о конструкторе, его ровесник Михаил, также из Краснодара, — о 3D-принтере, а четырнадцатилетняя Маргарита из Луганска — о термопрессе. Мишустин отметил талант и способности ребят.

РЖД
загранпаспорта
дети
поездки
