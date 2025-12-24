Стало известно, когда в российских поездах появится спутниковый интернет Глава ФПК Пястолов: спутниковый интернет в поездах появится в 2027 году

Спутниковый интернет в российских поездах появится в 2027 году, заявил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов. На форуме «PRO//Движение» он пояснил, что для этого будет использоваться низкоорбитальная группировка, передает ТАСС.

В 2027 году мы начинаем использовать потенциал низкоорбитальной группировки, — сказал Пястолов.

Ранее стало известно, что Росавиация совместно с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» работает над созданием системы спутникового интернета на бортах российских самолетов. Проект реализуется в рамках развертывания отечественной низкоорбитальной группировки спутников. При этом Росавиация участвует в сертификации оборудования, которое должно соответствовать строгим требованиям безопасности.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Россия готовится к созданию суверенного аналога американской системы Starlink. По его словам, низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» обеспечит широкополосный доступ к спутниковой связи. Он отметил, что разработкой данного проекта занимается компания «Бюро 1440».