Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:45

Стало известно, когда в российских поездах появится спутниковый интернет

Глава ФПК Пястолов: спутниковый интернет в поездах появится в 2027 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спутниковый интернет в российских поездах появится в 2027 году, заявил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов. На форуме «PRO//Движение» он пояснил, что для этого будет использоваться низкоорбитальная группировка, передает ТАСС.

В 2027 году мы начинаем использовать потенциал низкоорбитальной группировки, — сказал Пястолов.

Ранее стало известно, что Росавиация совместно с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» работает над созданием системы спутникового интернета на бортах российских самолетов. Проект реализуется в рамках развертывания отечественной низкоорбитальной группировки спутников. При этом Росавиация участвует в сертификации оборудования, которое должно соответствовать строгим требованиям безопасности.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Россия готовится к созданию суверенного аналога американской системы Starlink. По его словам, низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» обеспечит широкополосный доступ к спутниковой связи. Он отметил, что разработкой данного проекта занимается компания «Бюро 1440».

Россия
поезда
РЖД
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
«Мы все ближе к войне»: Орбан сделал мрачный прогноз для Европы на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.