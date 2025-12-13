Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 07:29

В Росавиации сообщили об инновационной разработке для российских самолетов

Ядров: Росавиация и «Бюро 1440» работают над интернет-терминалами для самолетов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Росавиация совместно с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» работает над созданием системы спутникового интернета на бортах российских самолётов, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, которые приводит ТАСС, проект реализуется в рамках развертывания отечественной низкоорбитальной группировки спутников.

Важная, интересная задача, которую сейчас решает «Бюро 1440». В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту, — рассказал Ядров.

Он отметил, что Росавиация участвует в сертификации оборудования, которое должно соответствовать строгим требованиям безопасности и может потребовать доработки конструкции самолетов. На вопрос о том, будет ли интернет бесплатным, глава ведомства ответил, что необходимо «считать коммерцию».

В «Бюро 1440» агентству подтвердили разработку авиационного терминала для широкополосного спутникового доступа. Компания заключила соглашение с «Аэрофлотом» и привлекла ключевых отечественных производителей самолетов для внедрения системы в конструкцию воздушных судов.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай заявлял, что Росавиация одобрила инициативу об отмене обязательного требования носить туфли на высоких каблуках для стюардесс. Чиновник отметил, что различия в дресс-коде для мужчин и женщин приводят к дискриминационной практике, когда только женщины вынуждены носить небезопасную обувь.

