09 декабря 2025 в 09:52

Росавиация одобрила «обувную революцию» для стюардесс

Александр Пошивай Александр Пошивай Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Росавиация одобрила инициативу об отмене обязательного требования носить туфли на высоких каблуках для стюардесс, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ заместителя министра транспорта РФ Александра Пошивая. Чиновник, комментируя обращение депутатов от фракции «Новые люди», отметил, что различия в дресс-коде для мужчин и женщин приводят к дискриминационной практике, когда только женщины вынуждены носить небезопасную обувь.

Введение удобной обуви в общий дресс-код способствует созданию равных условий труда. Росавиация поддерживает данную инициативу, — сказано в ответе замминистра.

При этом в Росавиации подчеркнули, что напрямую не могут вмешиваться в установление дресс-кода. В качестве основного аргумента за отказ от высоких каблуков называется обеспечение безопасности и сохранение здоровья бортпроводниц. Специфические условия работы на борту самолета повышают риск повреждений спины, коленей и стоп.

Ранее бортпроводница Кристина Люцидарская сообщила, что средняя зарплата стюардесс в российских авиакомпаниях составляет около 100 тыс. рублей, в то время как в зарубежных перевозчиках она может достигать 250 тыс. рублей. Девушка отметила, что работает в одной из ведущих российских авиакомпаний, где, по ее словам, зарплаты были повышены до 180 тыс. рублей.

