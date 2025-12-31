Московский Дед Мороз показал упражнение, ускоряющее исполнение желаний

Для ускорения исполнения желаний нужно сосредоточиться на своей мечте и выполнить несложное упражнение под названием «хочу-хочу», рекомендовал в интервью NEWS.ru Дед Мороз из московской «Усадьбы в Кузьминках». Собеседник пояснил, что техника выполняется в положении стоя и с закрытыми глазами.

Руку вперед выставляете. Закрываете глаза. Загадываете заветное желание. Затем топаете ножками и произносите «хочу-хочу, потому что хочу», — рассказал Дед Мороз.

Он рекомендовал выполнять это упражнение под бой курантов, добавив, что загаданные таким образом желания чаще всего сбываются.

Ранее Дед Мороз, который работает в качестве новогоднего волшебника в московской «Усадьбе в Кузьминках», рекомендовал встречать Новый год вместе со своей семьей и в хорошем настроении. Также он посоветовал часть времени сегодня, 31 декабря, провести на свежем воздухе в движении.

Кроме того, он назвал три действия, которые не следует допускать в новогодние праздники. По его словам, не нужно ссориться, не стоит грустить и лучше не употреблять в больших количествах спиртные напитки.