Очевидец атаки на резиденцию Путина раскрыл подробности случившегося

Звук украинских беспилотников, которые пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, слышался со стороны Валдайского озера, рассказал житель поселка Рощино Игорь Большаков. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны России, рокот БПЛА слышался с большого расстояния.

Проснулся под утро от шума. Если честно, сначала не понял, может самосвалы где-то работают или еще что. А потом дошло быстро, когда встал. И звук ракет в первый раз в жизни слышал — такой скрежет. Со стороны озера я слышал. Потому что Валдайское озеро вот оно, а я живу в другой стороне, так что это было очень далеко. Но с их стороны, — отметил Большаков.

Ранее начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков сообщал, что для отражения атак ВСУ в Брянской, Смоленской и Новгородской областях российские военные задействовали комплексную систему обороны, включающую ЗРК, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. В ходе брифинга в Минобороны РФ он отметил, что боевые расчеты всех родов войск действовали слаженно.