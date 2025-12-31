Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 13:18

Очевидец атаки на резиденцию Путина раскрыл подробности случившегося

Очевидец Большаков: атаковавшие резиденцию Путина беспилотники слышались с озера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Звук украинских беспилотников, которые пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, слышался со стороны Валдайского озера, рассказал житель поселка Рощино Игорь Большаков. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны России, рокот БПЛА слышался с большого расстояния.

Проснулся под утро от шума. Если честно, сначала не понял, может самосвалы где-то работают или еще что. А потом дошло быстро, когда встал. И звук ракет в первый раз в жизни слышал — такой скрежет. Со стороны озера я слышал. Потому что Валдайское озеро вот оно, а я живу в другой стороне, так что это было очень далеко. Но с их стороны, — отметил Большаков.

Ранее начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков сообщал, что для отражения атак ВСУ в Брянской, Смоленской и Новгородской областях российские военные задействовали комплексную систему обороны, включающую ЗРК, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. В ходе брифинга в Минобороны РФ он отметил, что боевые расчеты всех родов войск действовали слаженно.

