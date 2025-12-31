Новый год — 2026
Раскрыты шансы Украины завершить переговоры по вступлению в ЕС к 2028 году

Politico: Украина рискует не завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина может не завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к ранее намеченному 2028 году, сообщает издание Politico. По его данным, Киев в 2025 году не смог продвинуться, несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в области верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Ничего не продвинулось — и уже и без того амбициозная цель по завершению переговоров к 2028 году становится невыполнимой, — говорится в публикации.

Ранее представители Европейского союза назвали планы Украины по вступлению в ЕС к 2027 году «совершенно невозможными». Таким образом в Брюсселе отреагировали на публикацию газеты Financial Times, которая, ссылаясь на свои источники, сообщила о потенциальном принятии страны в объединение к 1 января 2027 года в рамках мирного плана.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что опубликованный украинский план, включающий в себя пункт о вступлении в ЕС, кардинально отличается от того, который Россия обсуждает с американской стороной с начала декабря. По его словам, США согласились с тем, что рамки, заданные в Анкоридже, — это та основа, в которой следует оставаться и которую необходимо наполнять конкретным содержанием.

