Рябков высказался об озвученном Зеленским плане урегулирования

Президент Украины Владимир Зеленский распространил план урегулирования, который кардинально отличается от того, над чем идет работа России с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут». По его словам, даже количество пунктов не совпадает.

Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной, — сказал Рябков.

По словам Рябкова американская сторона согласилась с тем, что рамки, заданные в Анкоридже, — это та основа, в которой следует оставаться, и которую необходимо наполнять конкретным содержанием. Он сделал из этого прямой вывод, что США приняли данную позицию.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия будет резко возражать, если в мирный план урегулирования конфликта на Украине будут внесены изменения. По его словам, Москве пока не представили предложения Брюсселя и Киева по потенциальному соглашению, однако их вклад вряд ли будет конструктивным. Он подчеркнул, что российская сторона очень четко изложила свою позицию по мирному плану и она была понятна американцам.