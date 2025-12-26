Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 19:30

Рябков высказался об озвученном Зеленским плане урегулирования

Рябков: распространенный Зеленским план отличается от работы России с США

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский распространил план урегулирования, который кардинально отличается от того, над чем идет работа России с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут». По его словам, даже количество пунктов не совпадает.

Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной, — сказал Рябков.

По словам Рябкова американская сторона согласилась с тем, что рамки, заданные в Анкоридже, — это та основа, в которой следует оставаться, и которую необходимо наполнять конкретным содержанием. Он сделал из этого прямой вывод, что США приняли данную позицию.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия будет резко возражать, если в мирный план урегулирования конфликта на Украине будут внесены изменения. По его словам, Москве пока не представили предложения Брюсселя и Киева по потенциальному соглашению, однако их вклад вряд ли будет конструктивным. Он подчеркнул, что российская сторона очень четко изложила свою позицию по мирному плану и она была понятна американцам.

Сергей Рябков
Россия
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росреестре не подтвердили слухи о тысячах сделок по «схеме Долиной»
Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ для обороны страны
В Госдуме нашли жесткий ответ на антироссийские высказывания Шевченко
Google заберет свою технику у российских провайдеров
В Петербурге выпустят жетоны к открытию новых станций метро
«Глубоко ошибаются»: Рябков о конфликте с Западом
Рутберг увидела в смерти Алентовой «режиссерский замысел»
Россиянам могут упростить сдачу экзамена на водительские права
Французская роскошь за 20 минут: мидии в сливочно-винном соусе с чесноком
Победа Лурье, Зеленский в отчаянии, россиянку спасли из рабства: что дальше
Сезонные сценарии дома: как окна работают зимой, летом и в межсезонье
Невестка Меньшовой прервала молчание после смерти Алентовой
Россиянам рассказали об уловках квартирных воров
Появилось видео задержания осужденного за госизмену экс-сотрудника МИД РФ
Замглавы МИД раскрыл, какой Россия хочет видеть Украину
Затяжные дожди и потепление до +10? Погода в Москве в январе: чего ждать
Роспотребнадзор начал расследование после скандала с напитком Aloe Vera
Около 14 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ на регион России
Рябков высказался об озвученном Зеленским плане урегулирования
Склад-продукт: как логистические комплексы стали технологичными объектами
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.