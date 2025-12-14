Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 12:01

В Кремле отреагировали на изменения мирного плана США по Украине

Ушаков: Россия будет резко возражать против изменений мирного плана по Украине

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия будет резко возражать, если в мирный план урегулирования конфликта на Украине будут внесены изменения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, Москве пока не представили предложения Брюсселя и Киева по потенциальному соглашению, однако их вклад вряд ли будет конструктивным. Он подчеркнул, что российская сторона очень четко изложила свою позицию по мирному плану, и она была понятна американцам.

Я думаю, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным, в этом проблема. Мы пока [документов] не видели, но если будет соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие выражения. Поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам, — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Россия будет возражать по многим измененным пунктам, в том числе по территориальному вопросу. Помощник президента также добавил, что «корейский» сценарий завершения конфликта ни разу не обсуждался.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разработал ответную стратегию на мирный план, предложенный американским лидером Дональдом Трампом. По информации источников, Киев подготовил свой вариант при содействии европейских союзников. Целью является сделать американскую инициативу более приемлемой для Украины, при этом не испортив отношения с Вашингтоном.

Россия
Кремль
Юрий Ушаков
мирные переговоры
планы
конфликт на Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин
Более полутора тысяч домов в российском регионе остаются без света
Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода
Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России
Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене
Теракт в Сиднее 14 декабря: подробности, сколько погибло, что с россиянами
В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги
ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа
Россияне были на пляже Сиднея с кровавой бойней
В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией
Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»
Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее
Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса
Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров
Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье
В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.