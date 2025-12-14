В Кремле отреагировали на изменения мирного плана США по Украине Ушаков: Россия будет резко возражать против изменений мирного плана по Украине

Россия будет резко возражать, если в мирный план урегулирования конфликта на Украине будут внесены изменения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, Москве пока не представили предложения Брюсселя и Киева по потенциальному соглашению, однако их вклад вряд ли будет конструктивным. Он подчеркнул, что российская сторона очень четко изложила свою позицию по мирному плану, и она была понятна американцам.

Я думаю, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным, в этом проблема. Мы пока [документов] не видели, но если будет соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие выражения. Поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам, — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Россия будет возражать по многим измененным пунктам, в том числе по территориальному вопросу. Помощник президента также добавил, что «корейский» сценарий завершения конфликта ни разу не обсуждался.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разработал ответную стратегию на мирный план, предложенный американским лидером Дональдом Трампом. По информации источников, Киев подготовил свой вариант при содействии европейских союзников. Целью является сделать американскую инициативу более приемлемой для Украины, при этом не испортив отношения с Вашингтоном.