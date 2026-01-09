Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:48

Психолог рассказала, как побороть послепраздничную прокрастинацию

Психолог Сальникова: для преодоления прокрастинации необходим период адаптации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы победить постпраздничную прокрастинацию, нужно осознанно разрешить себе период адаптации и не требовать мгновенного включения в работу, заявила семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1». Она пояснила, что ключом является не борьба с этим состоянием, а легализация «раскачки» и планомерное восстановление базовых жизненных ритмов, поскольку нервное напряжение и самоедство лишь забирают последние силы.

Это физиологически, психологически нормальное состояние, когда мы после длительного отдыха выходим, нам нужно время, чтобы войти в ритм. Не требуйте от себя быстрого старта. Дайте себе официальное право на адаптацию, — говорится в заявлении.

Ранее она отметила, что в период праздников необходимо сохранять базовые жизненные ритмы, а если они нарушены, то возвращаться к ним плавно. Она пояснила, что сложность адаптации после каникул связана именно с резкой сменой привычного распорядка дня.

Кроме того, клинический психолог Олеся Толстухина заявила, что после новогодних праздников необходимо обеспечить себе полноценный отдых, подразумевающий не только развлечения, но и правильное восстановление. Она посоветовала нормализовать рацион, уменьшить количество спиртного и на время ограничить активность в социальных сетях и мессенджерах.

прокрастинация
психологи
советы
праздники
