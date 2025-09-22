«Интервидение-2025»
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма

Психолог Косс назвала перфекционизм и выгорание причинами прокрастинации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокрастинация и внутренний саботаж — это то, как человеческий мозг уходит от тревоги и ответственности, объяснила кандидат психологических наук бизнес-психолог Оливия Косс. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, данное состояние нередко является следствием выгорания или перфекционизма. Чтобы вернуть внимание и энергию, Косс призвала не забывать об отдыхе.

Небольшой отдых возвращает внимание и энергию. Прокрастинация — это не про лень, а про защитный механизм. Но у любой защиты есть обходной путь. Начните с малого. Пять минут работы часто превращаются в час продуктивности. Главное — сделать первый шаг, — посоветовала психолог.

Косс отметила, что избежать выгорания и усталости помогает метод «Ресурсное окно». Он заключается в том, чтобы устроить паузу на сон, прогулку или смену активности.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс заявил, что состояния лени и прокрастинации очень похожи, но их нельзя путать. По его словам, лень всегда приносит человеку удовольствие, причем он сам ее выбирает, поскольку ни в чем не нуждается.

