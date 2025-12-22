Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:42

«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова

Бестемьянова: фигурист Галлямов никогда в жизни не проигрывал

Александр Галлямов Александр Галлямов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Поведение Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию связано с тем, что спортсмен еще ни разу не проигрывал на внутренних стартах, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее словам, Галлямов сильно расстроен.

Это связано с тем, что ему не удалось завоевать золото. Галлямов — абсолютный чемпион, никогда в жизни не проигрывал. Конечно, он расстроен, — сказала Бестемьянова.

Ранее Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета на чемпионате России. Он вместе с Анастасией Мишиной с результатом 223,63 балла занял второе место, уступив золото Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые набрали 224,29 балла. После завершения соревнований Галлямов отказался давать комментарии журналистам на пресс-конференции.

Позже в своем Telegram-канале он написал, что у него нет желания комментировать турнир, назвав происходящее на нем «полным абсурдом». Также фигурист допустил возможность завершения профессиональной карьеры.

Наталья Бестемьянова
фигурное катание
российские спортсмены
награды
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба украинцев, перемещенных в РФ из зон боевых действий
Стало известно, сколько россиян интересуются темой ИИ
Главу департамента «КАВКАЗ.РФ» обвинили в получении взятки
«Призыв к травле»: депутат об отказе Галлямова извиняться перед журналистом
Политолог объяснил, что мешает США начать наземную операцию в Венесуэле
Назвавший журналистку безмозглой Галлямов ответил на просьбу извиниться
Почему не работает WhatsApp 22 декабря: где сбои в РФ, когда разблокируют
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.