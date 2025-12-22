«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова Бестемьянова: фигурист Галлямов никогда в жизни не проигрывал

Поведение Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию связано с тем, что спортсмен еще ни разу не проигрывал на внутренних стартах, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее словам, Галлямов сильно расстроен.

Это связано с тем, что ему не удалось завоевать золото. Галлямов — абсолютный чемпион, никогда в жизни не проигрывал. Конечно, он расстроен, — сказала Бестемьянова.

Ранее Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета на чемпионате России. Он вместе с Анастасией Мишиной с результатом 223,63 балла занял второе место, уступив золото Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые набрали 224,29 балла. После завершения соревнований Галлямов отказался давать комментарии журналистам на пресс-конференции.

Позже в своем Telegram-канале он написал, что у него нет желания комментировать турнир, назвав происходящее на нем «полным абсурдом». Также фигурист допустил возможность завершения профессиональной карьеры.