17 декабря 2025 в 15:59

Бестемьянова ответила Ягудину на критику женского одиночного катания

Фигуристка Бестемьянова: женское одиночное катание в России вдохновляет весь мир

Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Российское женское одиночное катание продолжает вдохновлять весь мир, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Так она прокомментировала высказывание олимпийского чемпиона Алексея Ягудина о стагнации и деградации в данной дисциплине. По ее мнению, изменения в правилах привели не к упадку, а к развитию более художественных и продуманных программ.

Я не совсем согласна с Алексеем Ягудиным, что и у нас, и в мировом фигурном катании деградация. Мы вдохновляем весь мир. Задача руководства мирового фигурного катания была привести женское одиночное катание в более взрослую жизнь: подняли возраст участниц соревнований. Элементы ультра-си сократились, поскольку их делали фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная еще в юном возрасте. Сегодня они уже не могут их исполнять, во всяком случае в таком количестве. Поэтому кажется, что существует некая деградация. На самом деле если ушли какие-то элементы ультра-си, значит, появились какие-то более вдохновенные, интересные и красивые программы, в которых больше художественности и продуманности, — высказалась Бестемьянова.

Она подчеркнула, что в современном мире спорта появились десятки фигуристок, которые вдохновились тем, как выступают на соревнованиях россиянки. Поэтому, по ее словам, нельзя говорить, что в фигурном катании России наблюдается упадок.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что юная фигуристка Елена Костылева может обратиться в органы опеки для защиты своих интересов и остаться тренироваться в академии «Ангелы Плющенко». Так он прокомментировал информацию, что родители девушки якобы избивали ее, поэтому их попросили освободить места в спортивном заведении, и на фоне скандала они решили увезти с собой дочь.

