Рак, пять операций, загулы Ягудина, тяжелые роды: как живет Тотьмянина

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Тотьмяниной исполнилось 44 года. В жизни прославленной спортсменки было немало трудностей. Почему у Тотьмяниной возникли сложности во время вторых родов, как она пережила жуткое падение на этапе Гран-при в США, где познакомилась с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным — в материале NEWS.ru.

Как фигуристка Тотьмянина получила тяжелую травму головы

Тотьмянина родилась в Перми 2 ноября 1981 года. Она попала в секцию фигурного катания в родном городе по инициативе матери, которая занималась этим видом спорта, но не смогла полностью реализоваться. Между родителями Тотьмяниной вспыхивали конфликты. Мать будущей фигуристки была вынуждена съехать с квартиры.

«Находиться там было опасно. Для мамы физически, а для меня психологически. Нам пришлось переехать к маме на работу — на склад — и там жить. Мы спали, обнявшись, на сдвинутых стульях, но это были безопасные ночи», — вспоминала Тотьмянина.

Несмотря на трудное детство, Татьяна не бросила спорт. В возрасте 14 лет Тотьмянина стала звездой фигурного катания в Перми, но перспектив для дальнейшего развития не было. Специалисты заметили подростка на чемпионате России и предложили ей переехать в Санкт-Петербург. Вместе с Тотьмяниной в город на Неве отправилась ее мама. В Санкт-Петербурге тренеры поставили фигуристку в пару с Максимом Марининым. Через несколько лет они стали одним из лучших дуэтов мирового фигурного катания.

23 октября 2004 года во время Гран-при в Питтсбурге Маринин сорвал фирменную поддержку лассо «рука в руке». Дуэт довел ее до автоматизма на тренировках, но во время выступления партнер Тотьмяниной зацепился за лед коньком, потерял равновесие и не смог удержать фигуристку.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступают на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период» во Дворце спорта «Лужники» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсменка рухнула на лед с высоты двух с половиной метров. Тотьмянина потеряла сознание, ее спешно унесли на носилках и доставили в больницу. Врачи выявили у фигуристки сотрясение мозга, но ее жизни ничего не угрожало. Тотьмянина, находившаяся 15 минут без сознания, впоследствии заявила, что не помнит момент падения.

«Ну упала, больно. Сознание включилось утром. Увидела себя в зеркале — все лицо в синяках», — вспоминала фигуристка.

Через два с половиной месяца после падения Тотьмянина и Маринин выиграли чемпионат России, затем побеждали на чемпионатах Европы и мира. В феврале 2006 года они завоевали золотые медали на Олимпиаде в Турине. После триумфа фигуристка завершила карьеру.

Как фигуристка Тотьмянина познакомилась с будущим мужем Ягудиным

Тотьмянина познакомилась с будущим супругом Алексеем Ягудиным еще на юношеских соревнованиях. Романтические отношения между звездными фигуристами начались намного позже. Пара сблизилась в тот момент, когда участвовала в ледовом шоу Ильи Авербуха. Однако в отношениях фигуристов не все было гладко, они не раз расходились.

«Когда становилось все хорошо и спокойно, мы расставались. Я снимала квартиру и уезжала. Через некоторое время мы снова съезжались. Потом снова у кого-то что-то в голове торкало. Четыре-пять раз это точно было. Так мы поменяли несколько адресов», — вспоминала Тотьмянина.

В эфире программы «Секрет на миллион» Ягудин рассказал о своих многочисленных романах. Он не отрицал, что всегда был обласкан женским вниманием, но его пугала ответственность. По этой причине отношения Ягудина не заканчивались чем-то серьезным.

После расставания с Тотьмяниной фигурист нашел утешение в компании солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой, но их роман был недолгим. Он вернулся к Тотьмяниной, у которой на тот момент появился ухажер. Но фигуристка простила Ягудина, и они вновь стали жить вместе. Олимпийский чемпион сделал Татьяне предложение, упаковав дорогое кольцо в порванный пакет и оставив его на диване.

«По сути, мы поженились, чтобы нас перестали донимать вопросами, касающимися формального статуса. Кстати, я сделал Тане предложение в Новый год. Сами понимаете, я был на небольшом допинге, что облегчило этот поступок. Потом, 1 января, она у меня спросила: „Помнишь все? Не надо напоминать?“» — говорил фигурист в одном из интервью.

Фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина фотографируются после выступления в ледовом шоу «Чемпионы» Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В 2016 году Тотьмянина и Ягудин поженились в Красноярске. Фигуристы не праздновали свадьбу, поскольку в тот день у них было выступление.

В дальнейшем между супругами возникали недомолвки на почве ревности. По слухам, в 2021 году Тотьмянина ушла из «Ледникового периода», поскольку Ягудина не устраивали ее выступления в паре с актером Вячеславом Чепурченко. По официальной версии, Тотьмянина покинула проект из-за травмы. Комментируя слухи об уходе из «Ледникового периода» из-за мужа, фигуристка сказала: «Ревнуют к достойным, а не к обертке».

«Стоило потерпеть и пройти все ссоры, все расставания в течение 14 лет, чтобы наше настоящее было таким, какое есть. Я никогда бы раньше не подумал, что буду вот так… как объяснить? Вот так кайфовать от моей Тани. За все это время она очень сильно поменялась. Я как был дураком, так и остался, а она стала совершенно гениальной женщиной с нереальным количеством знаний и глубоким пониманием жизни», — говорил Ягудин в интервью журналу «7 Дней».

Почему у фигуристки Тотьмяниной тяжело прошли вторые роды

В 2009 году у Ягудина и Тотьмяниной родилась дочь Елизавета. Вторая беременность фигуристки прошла сложно. Она родила дочь Мишель в 2015 году. На седьмом месяце врачи были вынуждены экстренно провести кесарево сечение. Сразу после родов малышку поместили в специальный бокс. Врачи не могли гарантировать на сто процентов, что ребенок выживет.

«Мишелька не давала нам никаких шансов. <…> Мы не понимали, закончится ли все хорошо. Дочь провела шесть дней на аппарате искусственного дыхания. Врачи не гарантировали, что она начнет дышать самостоятельно. Я приходила к ней и часами стояла над этим аппаратом. Понимала: если произойдет трагедия, не переживу. К счастью, сейчас все хорошо», — рассказала Тотьмянина на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В тот момент Ягудин из-за сильной занятости прилетал в Москву только на несколько часов, чтобы навестить супругу и дочь в реанимации. Фигуристка скрывала от него все детали происходящего, чтобы он мог спокойно работать.

Как у фигуристки Тотьмяниной заподозрили рак

В конце 2017 года фигуристка упала во время проката для шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» и сломала ногу. Тотьмянина перенесла операцию в немецкой клинике, после чего у нее возникли осложнения. Всего ей потребовалось пять хирургических вмешательств, чтобы восстановить здоровье.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина выступает в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» в Ледовом дворце «ЦСКА Арена» Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В 2019 году врачи заподозрили у фигуристки рак. Она случайно узнала об этом во время планового медицинского осмотра в московском онкологическом центре. Врачи обнаружили новообразование в желчном пузыре. Затем спортсменка перенесла лапароскопическую операцию.

«Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сообщили, что вероятность рака — 50 на 50. Сказали это напрямую, но я всегда за горькую правду. Добавили, что желчный пузырь придется удалить в любом случае. Пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», — вспоминал Ягудин.

Проведя срочное гистологическое исследование, врачи не обнаружили признаков опухолевого поражения желчного пузыря. Спортсменка быстро восстановилась. Она начала ходить на следующий день после хирургического вмешательства и вскоре вышла на лед. В ноябре 2019 года Тотьмянина приняла участие в юбилейном вечере композитора Игоря Крутого.

Чем сейчас занимается фигуристка Тотьмянина

Тотьмянина занимается воспитанием детей и участвует в ледовых шоу Авербуха. В конце августа — начале сентября 2025 года она с мужем выступила в Крыму в рамках программы «Чемпионы».

Олимпийская чемпионка активно ведет социальные сети. В конце июня 2025-го Тотьмянина опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию в бикини. Супруги отдыхали с детьми в Дубае.

Ягудин рассказывал, что не стал отдавать Мишель в секцию художественной гимнастики во дворце Ирины Винер в Москве.

«Татьяна перезванивает и говорит: „Леш, пожалуйста, оставь Мишель там, где она занимается“. Она потом объяснила: „Ты знаешь, я побывала как будто в аду. Когда родители наступают друг на друга, абсолютно хамское поведение, мысли только о своей, естественно, „будущей чемпионке всея Руси и всей планеты Земля“. Вот такое напряжение. Я никогда бы не хотел, чтобы в „таком“ занималась спортом одна из моих дочерей», — рассказал Ягудин.

В начале октября Тотьмянина опубликовала снимок вместе с мужем и младшей дочерью, которой в этом году исполнилось десять лет.

