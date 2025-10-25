Скандал на Играх, роман со студенткой, Волочкова: как живет Сихарулидзе

Олимпийскому чемпиону Антону Сихарулидзе исполнилось 49 лет. Он является президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Как Сихарулидзе угодил в скандал на Олимпиаде-2002, почему не женился на партнерше Елене Бережной, каким бизнесом занимается — в материале NEWS.ru.

Что известно о фигуристе Сихарулидзе

Сихарулидзе родился 25 октября 1976 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В раннем детстве он начал заниматься фигурным катанием. В паре с Марией Петровой дважды побеждал на чемпионатах мира среди юниоров (1994 и 1995 годы). С 1996-го Сихарулидзе выступал вместе с Еленой Бережной за Санкт-Петербург и тренировался под руководством Тамары Москвиной.

В 1998 году Бережная и Сихарулидзе завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Нагано, уступив другой российской паре — Оксане Казаковой и Артуру Дмитриеву. Они являются двукратными чемпионами мира и Европы, а также четыре раза выигрывали первенство России. Зрителям запомнилась программа «Чарли Чаплин», которую Сихарулидзе и Бережная катали в сезоне-2000/2001 в качестве произвольной и показательного номера.

Фигурист окончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. В 2004 году Сихарулидзе получил диплом Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити Фото: Виталия Белоусов/ТАСС

Как Сихарулидзе и Бережная угодили в скандал на Олимпиаде-2002

В 2002 году Сихарулидзе и Бережная отправились за победой на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Основными конкурентами российского дуэта были канадские фигуристы Жами Сале и Давид Пеллетье. За год до Олимпиады на чемпионате мира в Ванкувере судьи отдали хозяевам победу. Антон и Елена были возмущены этим решением и поинтересовались, почему арбитры не засчитали ошибку канадцев на двойном акселе. Судьи ответили, что не заметили ее, поскольку элемент исполнялся в углу катка, вне поля их зрения. Когда они попытались посмотреть повтор, все мониторы отключились.

На Олимпиаде Бережная и Сихарулидзе победили в короткой программе. Сале и Пеллетье упали одновременно с завершением музыки, но судьи простили дуэт и сохранили за ним второе место с минимальным отставанием от россиян. Перед произвольной программой произошел неприятный инцидент. Во время разминки сильнейшей группы Сале на полной скорости протаранила Сихарулидзе. Он в последний момент успел оттолкнуть Елену в сторону.

«Я отдал фигурному катанию 21 год и никогда до этого не сталкивался на разминке ни с кем из своих конкурентов. И вдруг на Олимпиаде сталкиваюсь именно с канадкой — главным соперником. Не думаю, что у Жами был какой-то умысел. Это случайность. В принципе, видеозапись эпизода это доказывает. А почему все это случилось? Не знаю, может, у Сале глаза немного косят», — вспоминал Сихарулидзе после Олимпиады.

По итогам произвольной программы судьи отдали победу дуэту из РФ. Однако спустя несколько дней оценки арбитров были подвержены критике в Северной Америке. В прессе Сихарулидзе и Бережную поливали грязью, писали, что они украли золото у Канады. Под давлением общественности организаторы решили вручить Сале и Пеллетье второй комплект золотых медалей. Кроме того, была проведена повторная церемония награждения, которую проигнорировали бронзовые призеры из Китая.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Что известно о личной жизни фигуриста Сихарулидзе

Сихарулидзе начал встречаться с Бережной еще до того, как они встали в пару. Будущие олимпийские чемпионы познакомились в тот момент, когда Елена и ее тогдашний партнер Олег Шляхов приехали тренироваться к Москвиной в Санкт-Петербург. Он грубо обращался с Бережной, а Сихарулидзе вставал на ее защиту.

Незадолго до чемпионата Европы в 1996 году фигуристка получила страшную травму. Во время вращения Шляхов попал ей лезвием конька в висок. Из-за этого повреждения Бережной пришлось заново учиться говорить. Сихарулидзе окружил девушку заботой и вниманием, а также помог ей вернуться в большой спорт.

Фигуристы закончили профессиональную карьеру после победы на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. С 2003 по 2006 год они участвовали в американском ледовом шоу Stars on ice («Звезды на льду». — NEWS.ru). Сихарулидзе и Бережная так и не поженились. Их чувства угасли, и фигуристы решили расстаться.

«Отношения сейчас — это что-то из космоса. Мы на самом деле друзья. Однажды нас спрашивали: вы же любили друг друга. Но мы были в том возрасте, когда еще толком не понимали, что у нас происходит. Во-вторых, мне понравилась фраза, которую сказала Лена: „Мы уже переросли любовь, наши отношения выше“. Я никогда не мог подумать, что у меня могут быть такие взаимоотношения с Леной. Мы как брат и сестра, тут уже не до „мужчина — женщина“. Это выше», — рассказал олимпийский чемпион.

В 2008 году Сихарулидзе начал встречаться со студенткой МГУ Надеждой Оболенцевой. Она была на восемь лет моложе фигуриста. Пара встречалась полтора года и решила узаконить отношения, но до свадьбы дело не дошло. В тот момент Сихарулидзе участвовал в «Ледниковом периоде». Девушка ревновала олимпийского чемпиона к партнершам на проекте — певице Саше Савельевой и балерине Анастасии Волочковой. Сихарулидзе и Оболенцева расстались.

В 2010 году фигурист участвовал в телепроекте «Лед и пламя» вместе с певицей Зарой. Страстные номера пары намекали зрителям на то, что между фигуристом и артисткой, возможно, разгорелись чувства. Однако Сихарулидзе утверждал, что это необходимо для хороших результатов. Зара благодарила его за то, что смогла побороть страх перед выходом на лед.

Певица Зара и фигурист Антон Сихарулидзе во время выступления в шоу ‭«Лед и пламень» в Ледовом дворце Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

У Сихарулидзе был непродолжительный роман с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Евгенией Канаевой. Фигурист считал, что спортсменка идеально подходит на роль жены, но их отношениям помешала большая разница в возрасте — 14 лет. У спортсменов оказались разные взгляды на жизнь.

В 2011 году Сихарулидзе женился на дочери российского миллиардера Леонида Лебедева Яне. Они познакомились в кругу друзей. Между ними завязались серьезные отношения, которые поощряли родители девушки. Сихарулидзе и Лебедеву выбрали парой года по версии журнала Glamour. Однако спустя два года супруги развелись. Они остались друзьями.

«Романтические нотки захватывают, под их влиянием совершаешь какие-то поступки. Делаешь предложение, например. С Яной прожили два года, это был чудесный период. Потом все изменилось. Осознав, что отношения себя исчерпали, решили не мучать друг друга. Не пытаться что-то искусственно склеить», — говорил фигурист о расставании.

Меньше чем через год после развода Сихарулидзе стал отцом. Весной 2014-го у него родился сын Георгий. Матерью мальчика является бизнесвумен Виктория Шаманская. Девушка старше Сихарулидзе на четыре года, она управляла бутиком в Санкт-Петербурге. Беременность оказалась большой радостью для Шаманской, так как она долго лечилась от бесплодия.

Спустя два года у пары появился на свет сын Виктор. После рождения второго ребенка Сихарулидзе и Шаманская поженились.

«Теперь у нее моя фамилия. Когда появилась семья, дети, я начал понимать, что такое счастье. Почему люди много об этом говорят. Новые для меня ощущения. Чувствую, насколько большие изменения в сознании происходят. Внутренний мир становится другим», — заявлял фигурист.

Чем сейчас занимается Сихарулидзе

В середине 2000-х Сихарулидзе начал заниматься бизнесом. В частности, он зарабатывал деньги на ледовых шоу в США. В 2005 году олимпийский чемпион открыл вместе с партнерами ресторан «Сфинкс» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Фигурист называл свое заведение «ребенком». Он разработал концепцию ресторана и практически все контролировал сам — от ремонта до десертных блюд и винной карты.

Антон Сихарулидзе Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«В Петербурге, на мой взгляд, не хватает именно таких заведений, как „Сфинкс“, то есть с просторными и уютными залами, с невысокими ценами и вкусной едой, где будут хорошо себя чувствовать как студенты, так и бизнесмены, куда можно прийти семьй, отметить большой компанией день рождения», — говорил Сихарулидзе.

Партнер фигуриста рассказывал РБК, что в развитие бизнеса было вложено около $2,5 млн. Однако в 2010 году заведение закрылось. Уход Сихарулидзе из ресторанного бизнеса объяснили его депутатской деятельностью, поскольку по закону он не имел права заниматься предпринимательством. В 2007 году олимпийский чемпион был избран в Госдуму, где занял должность председателя комитета по физкультуре и спорту. Он также являлся депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В 2013 году Сихарулидзе стал генеральным директором подмосковной компании, которая занималась строительством в Красногорском районе. Вскоре фигурист открыл фирму «Олимп-Строительство». Весной 2016-го Сихарулидзе стал обладателем доли 15% в «ГЭС-Урал», дочерней структуре подрядчика «Газпрома». Еще через год он получил такое же количество акций в головной компании — «ГазЭнергоСервис». Это крупный подрядчик «Газпрома», получавший контракты на миллиарды рублей.

В декабре 2021 года Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. В 2024-м его избрали членом исполкома Олимпийского комитета России. С февраля 2025 года Сихарулидзе руководит Федерацией фигурного катания на коньках России. Он также входит в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Читайте также:

Это не снотворное: от чего умер шахматист Народицкий, при чем тут Крамник

«Не зарплата, а пособие по старости». Что Роднина сказала о пенсии, реакция

Брак с сыном Дружининой, депрессия, буллинг: как живет Екатерина Гамова