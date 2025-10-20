«Не зарплата, а пособие по старости». Что Роднина сказала о пенсии, реакция

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина удивилась бурной реакции общества на ее высказывание о пенсиях. Что сказала бывшая фигуристка, как на ее заявление отреагировали парламентарии и деятели культуры — в материале NEWS.ru.

Что депутат Роднина сказала о пенсиях в России

В августе 2025 года Роднина призвала россиян пораньше задумываться о пенсии и прекратить на кого-либо рассчитывать. Она заявила, что для пожилых граждан есть достаточно льгот и послаблений.

«Пенсия — это не зарплата. Это пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, что над будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Роднина.

Это далеко не первое высказывание депутата на эту тему. В марте 2025 года она заявила, что даже не хочет пробовать прожить на пенсию.

«Возможно ли прожить на пенсию в 20 тысяч? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Я не хочу и пытаться так делать. На пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить. Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт», — сказала Роднина.

В июле этого года трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что в США люди откладывают деньги на пенсию.

«Если сравнивать пенсии с развитыми странами, как мы любим, например с Америкой, то пенсия там с 70 лет — одинаково для мужчин и женщин. (В США пенсионный возраст для получения полной пенсии по социальному обеспечению составляет 67 лет для тех, кто родился в 1960 году или позже. — NEWS.ru) А у нас женщины выходят в 60, мужчины — в 65. Большинство делают это намного раньше, потому что у нас куча всяких льгот: шахтеры, педагоги, северные, у военных своя пенсия. В США больше пенсии, чем в России, только они там негосударственные. В Штатах люди создают пенсионные фонды, откладывая деньги на особые счета, и те налоги, которые ты платишь, — твоя будущая пенсия. Налоги в США — не 13%. В Америке человек создает пенсию себе сам, а наши граждане в ней практически никак не участвуют», — сказала Роднина.

В 2025 году общая ставка страховых взносов для работодателей составляет 30% от фонда оплаты труда в пределах установленной предельной базы. Из этой суммы на пенсионное страхование отчисляется 22%, на медицинское — 5,1%, на страхование по временной нетрудоспособности и материнству — 2,9%.

Рабочий на заводе двигателей Chrysler в Мичигане, Северная Америка Фото: JiGlobal Look Pressm West/imageBROKER.com/

Что депутат Роднина сказала о реакции общества на слова о пенсиях

Роднина выразила удивление по поводу бурной общественной реакции на свое высказывание о пенсионных начислениях. Она отметила, что это произошло из-за недостатка других инфоповодов в СМИ.

«Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. Знаете, сколько всего про меня говорят с 1969 года, когда я только первый раз на пьедестал встала. Видно, что слово „пенсия“ вызывает у всех такую реакцию», — заявила Роднина.

Как в России отреагировали на слова депутата Родниной о пенсиях

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов осудил слова Родниной о пенсиях. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что такие заявления противоречат не только духу социальной справедливости, но и Конституции России.

«Пенсия — это не милость государства, а законное право граждан, которые десятилетиями честно трудились на благо страны. Совершенно неприемлемо ставить под сомнение право наших пенсионеров на достойную жизнь. Особенно цинично звучат такие слова от тех, кто сам находится в привилегированном положении», — сказал Иванов.

Депутат заявил NEWS.ru, что Родниной следует проявить мужество и признать свою ошибку после высказываний о пенсиях. По его мнению, парламентарий далека от реалий жизни многих пенсионеров.

«Позиция, согласно которой пенсия — это лишь пособие, а не заработанная годами труда выплата, глубоко ошибочна и показывает оторванность Родниной от реальности многих пенсионеров. Такие слова звучат цинично, особенно для ветеранов и детей войны, которые прошли через тяжелейшие испытания. Вопрос не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы иметь мужество признать свою ошибку, особенно когда она затрагивает чувства миллионов людей», — сказал Иванов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он подчеркнул, что пенсия — это не дар государства, а обязательство общества перед пожилыми людьми. По словам Иванова, Россия — социальное государство, которое строится на принципах солидарности и справедливости. Депутат отметил, что их сохранение укрепляет доверие граждан к государству, которое помогает им жить достойно.

«Попытка списать общественное возмущение на отсутствие новостей в конце лета лишь усугубляет ситуацию и наносит ущерб репутации Родниной в глазах граждан. Доверие строится на уважении и честности. Отдельно хочу сказать о детях войны. Эти люди пережили войну, лишения, а их юность прошла в трудные послевоенные годы. Они заслужили особое отношение и заботу со стороны государства», — добавил Иванов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что россиянам стоит задумываться и ответственно подходить к вопросу будущей пенсии в молодости.

«Некоторые работают неофициально. Зарплату получают в конвертах, взносы не платятся, страховые баллы не копятся. Потом, достигнув пенсионного возраста, граждане сталкиваются с ситуацией, когда им не хватает баллов для назначения пенсии или у нее маленький размер. Начинаем проверять пенсионное дело. Оказывается, что продолжительный период времени человек работал неофициально, а работодатель не платил взносы. Если на данную ситуацию не обращать внимания, не контролировать, то это может закончиться неприятными историями. Нужно задумываться о будущей пенсии и ответственно относиться к формированию пенсионных прав», — сказал Нилов.

Он добавил, что сейчас размер пенсии не покрывает все потребности пожилого человека, особенно при текущих ценах на продукты, лекарства и услуги ЖКХ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роднина не имела в виду ничего плохого, говоря о том, что россиянам лучше пораньше задумываться о своей пенсии и прекратить на кого-либо рассчитывать, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я с большим уважением отношусь к Родниной и к ее достижениям в спорте. Уверена, что ничего плохого она не имела в виду. Помимо обязательного пенсионного страхования, дополнительная подушка безопасности ничем не повредит. Самозанятые, которых сейчас порядка 10 млн, не формируют в большинстве своем пенсионные взносы даже по обязательному пенсионному страхованию. Это означает, что они могут рассчитывать в дальнейшем только на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже общеустановленного возраста. Сегодня нужно подумать о себе, есть пенсионные инструменты добровольного страхования, государство софинансирует их в размере 360 тыс. рублей», — заявила Бессараб.

Кто призвал депутата Роднину уйти из Госдумы после слов о пенсиях

Актриса Яна Поплавская высказала мнение, что Роднину следует исключить из состава Госдумы за слова о жалобах россиян на маленькую пенсию. Она выразила мнение, что парламентарий должна попробовать прожить на эту сумму.

«Никто не умаляет ее заслуг в спорте! Но далеко не всякий спортсмен, актер и певец может быть депутатом! Что Роднина как парламентарий сделала для россиян? Она сидит в Госдуме уже 18 лет! Говорит: „Хватит рассчитывать на государство“. Только вопрос заключается в том, что люди работают от звонка до звонка и выполняют все свои обязательства по отношению к государству», — отметила Поплавская.

Актриса Яна Поплавская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса задалась вопросом, на чьи налоги депутаты получают зарплату.

«Роднину давно нужно досрочно исключить из состава Госдумы, лишить депутатских привилегий за антинародные высказывания и заставить жить на ту самую пенсию», — высказала мнение актриса в своем Telegram-канале.

Что депутат Роднина говорила о расизме, футболе в РФ и однополых дуэтах в фигурном катании

В сентябре 2013 года в аккаунте Родниной в соцсети X появился фотоколлаж, на котором тогдашний президент США Обама и его супруга были изображены на фоне банана. Позднее депутат заявила, что ее страницу взломали, а публикацию сделали хакеры. Роднина не отрицала, что фотография хранилась у нее в телефоне, потому что она показалась ей смешной. Олимпийская чемпионка извинилась за снимок и заявила, что выступает против расизма.

В 2022 году Роднина назвала футбол хронической болезнью всех мужчин. По ее мнению, в РФ на этот вид спорта тратят неоправданно большие деньги. В октябре 2024 года Роднина иронично выступила за возвращение пива на футбольные стадионы.

«Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать», — заявила Роднина.

В феврале этого года олимпийская чемпионка поддержала идею однополых дуэтов в фигурном катании.

«Это может быть интересно. Почему нет? У нас же пляшет четверка лебедей. Что такого в однополых дуэтах? Сама идея у меня негатива не вызывает. Тем более в других странах такая практика есть», — сказала Роднина.

В начале июня олимпийская чемпионка раскритиковала стереотип о низком образовательном уровне фигуристов и посоветовала обратить внимание на хоккеистов.

Ирина Роднина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«У нас все спортсмены уже давно учатся дистанционно или оканчивают школы по особым программам. Не бывает такого, чтобы профессиональный спортсмен все успевал. Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом?» — воскликнула Роднина.

