20 октября 2025 в 11:12

«Звучит цинично»: депутат осудил Роднину за слова о пенсиях

Депутат Иванов призвал Роднину признать свою ошибку после слов о пенсиях

Ирина Роднина Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентарию Ирине Родниной следует проявить мужество и признать свою ошибку после высказываний о природе пенсий, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, политик далека от реалий жизни многих пенсионеров.

Позиция, согласно которой пенсия — это лишь пособие, а не заработанная годами труда выплата, глубоко ошибочна и показывает оторванность Родниной от реальности многих пенсионеров. Такие слова звучат цинично, особенно для ветеранов и «детей войны», которые прошли через тяжелейшие испытания. Вопрос не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы иметь мужество признать свою ошибку, особенно когда она затрагивает чувства миллионов людей, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что пенсия — это не дар государства, а обязательство общества перед пожилыми людьми. По словам Иванова, Россия — социальное государство, которое строится на принципах солидарности и справедливости. Депутат отметил, что сохранение этих принципов укрепляет доверие граждан к государству, которое помогает им жить достойно.

Попытка списать общественное возмущение на «отсутствие новостей» в конце лета лишь усугубляет ситуацию и наносит ущерб репутации политика в глазах граждан. Доверие строится на уважении и честности. Отдельно хочу сказать о «детях войны». Эти люди, будучи детьми, пережили войну, лишения, а их юность прошла в трудные послевоенные годы. Они заслужили особое отношение и заботу со стороны государства, — добавил Иванов.

Он отметил, что в некоторых регионах вводятся дополнительные выплаты для «детей войны», но этого недостаточно. По словам Иванова, следует установить повышенные пенсии для этой категории граждан по всей стране, подчеркнув их особый статус и важность вопроса справедливости и сохранения исторической памяти.

Ранее Роднина заявила, что удивлена бурному общественному резонансу на ее высказывания о пенсионных выплатах. По ее словам, такая реакция связана с отсутствием других значимых событий.

