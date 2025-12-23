Федеральные трассы Р-22 и Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, по которой можно выехать на трассу М-4 «Дон»

В России хотят покрыть все трассы устойчивым сигналом связи В Госдуме анонсировали полное покрытие трасс связью и интернетом

В Госдуме анонсировали работу по созданию инфраструктуры связи по всей протяженности федеральных трасс, соответствующее заявление сделал председатель комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По словам депутата, наличие стабильной сети на дорогах напрямую влияет на безопасность водителей, позволяя оперативно вызвать помощь, и повышает комфорт во время междугородних поездок, передает корреспондент NEWS.ru.

Наша задача — создать условия для наших операторов связи, чтобы они совместными усилиями покрыли устойчивым сигналом сотовой связи все наши федеральные трассы, — сообщил Боярский.

Главным инструментом реализации проекта станет закон о совместном использовании радиоэлектронных средств. Если раньше каждый оператор обязан был строить собственные вышки, то теперь компании смогут размещать оборудование на уже существующих объектах. Норма изначально задумывалась для малых деревень, но ко второму чтению депутаты включили в нее и дорожную сеть.

Принятые меры должны стимулировать операторов «большой четверки» объединить усилия вместо конкуренции в сложных локациях. Боярский подчеркнул, что государство создает все необходимые условия, чтобы в ближайшее время устойчивый сигнал сотовой связи и мобильный интернет стали стандартом для любой магистрали.

Подводя итоги уходящего года, депутат также заявил, что мессенджеру WhatsApp было дано достаточно времени для того, чтобы наладить свою работу в России. По его словам, у компании были годы на то, чтобы открыть полномочное представительство, локализовать данные пользователей и прислушаться к пожеланиям Роскомнадзора.