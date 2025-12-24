Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 04:40

Адвокат рассказала, что грозит за запах антисанитарии из квартиры

Адвокат Белоусова: за вонь из квартиры могут оштрафовать на три тысячи рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сильный и устойчивый запах из квартиры, связанный с антисанитарией или нарушением условий содержания животных, может привести к административному штрафу в размере до трех тысяч рублей, заявила NEWS.ru адвокат Екатерина Белоусова. По ее словам, такая ситуация рассматривается как нарушение санитарных норм, затрагивающее права соседей.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельца обеспечивать надлежащий уход и соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Сильный и устойчивый запах, распространяющийся в общие помещения, может трактоваться как нарушение санитарных правил, затрагивающее права других жильцов. В такой ситуации следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор и к участковому для проведения проверки условий содержания. Административная ответственность за нарушение требований законодательства к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до трех тысяч рублей, — пояснила Белоусова.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что грязный придверный коврик может повлечь за собой штраф в размере до одной тысячи рублей. Кроме того, по его словам, размещение коврика должно соответствовать нормам пожарной безопасности.

Юрист в сфере жилищного права Елизавета Сищук ранее заявила, что соседей можно заставить убрать хлам с лестничной клетки через суд. По ее словам, захламление подъездов является не просто бытовой ситуацией, а прямым нарушением нескольких норм закона.

антисанитария
адвокаты
соседи
штрафы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один беспилотник ликвидирован в небе над Москвой
Опубликовано видео с места крушения самолета с главой генштаба Ливии
Марочко раскрыл, что даст ВС РФ освобождение Андреевки
Преподаватель раскрыла последствия переноса ЕГЭ на июнь
Мошенники начали обманывать россиян под видом игры в «Тайного Санту»
Взрыв на юге Москвы, пострадавшие сотрудники ДПС: что известно, детали
Значение сна о падающем самолете: советы для мужчин и женщин
Банки проверяют родство: кому можно и нельзя переводить деньги
Блогер подала в суд на Малышеву из-за одного знака
В МИД заявили о целесообразности авиасообщения с США
Адвокат рассказала, что грозит за запах антисанитарии из квартиры
Прокуратура контролирует дело о пострадавших сотрудниках ДПС на юге Москвы
Уитэкер рассказал, что США хотят понять в отношении России
Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой
Психолог дала ценный совет одиноким женщинам перед Новым годом
Стало известно, кто сможет получить новую онковакцину в России
Появились кадры с места взрыва в Орехово-Борисово на юге Москвы
Сотрудники ДПС пострадали в результате инцидента на юге Москвы
В США назвали имена активистов, которым запретили въезд в страну
Терапевт назвала смертельную дозу водки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.