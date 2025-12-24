Адвокат рассказала, что грозит за запах антисанитарии из квартиры Адвокат Белоусова: за вонь из квартиры могут оштрафовать на три тысячи рублей

Сильный и устойчивый запах из квартиры, связанный с антисанитарией или нарушением условий содержания животных, может привести к административному штрафу в размере до трех тысяч рублей, заявила NEWS.ru адвокат Екатерина Белоусова. По ее словам, такая ситуация рассматривается как нарушение санитарных норм, затрагивающее права соседей.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельца обеспечивать надлежащий уход и соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Сильный и устойчивый запах, распространяющийся в общие помещения, может трактоваться как нарушение санитарных правил, затрагивающее права других жильцов. В такой ситуации следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор и к участковому для проведения проверки условий содержания. Административная ответственность за нарушение требований законодательства к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до трех тысяч рублей, — пояснила Белоусова.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что грязный придверный коврик может повлечь за собой штраф в размере до одной тысячи рублей. Кроме того, по его словам, размещение коврика должно соответствовать нормам пожарной безопасности.

Юрист в сфере жилищного права Елизавета Сищук ранее заявила, что соседей можно заставить убрать хлам с лестничной клетки через суд. По ее словам, захламление подъездов является не просто бытовой ситуацией, а прямым нарушением нескольких норм закона.