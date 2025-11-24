Юрист объяснил, когда придверный коврик может стать причиной штрафа

Грязный придверный коврик может повлечь за собой штраф в размере до одной тысячи рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Кроме того, по его словам, размещение коврика должно соответствовать нормам пожарной безопасности.

Если коврик расположен в общем коридоре, то необходимо соблюдать нормы содержания общего имущества дома. Размещение коврика, если он не препятствует проходу и эвакуации в случае пожара, не запрещено. Но если он является источником неприятных запахов, насекомых, то управляющая компания может принять меры к его удалению из мест общего пользования. Случаи наложения штрафов за антисанитарный придверный коврик мне неизвестны, но в теории можно привлечь к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей, — поделился Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил жильцов многоквартирных домов о возможной административной ответственности за употребление алкоголя на общих балконах. По его словам, за это правонарушение может быть наложен штраф в размере до 1,5 тыс. рублей.