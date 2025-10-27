Назван способ борьбы с любителями оставлять хлам на лестничной клетке Юрист Сищук: соседей можно заставить убрать хлам из подъезда через суд

Соседей можно заставить убрать хлам с лестничной клетки через суд, заявила NEWS.ru юрист в сфере жилищного права Елизавета Сищук. По ее словам, захламление подъездов является не просто бытовой ситуацией, а прямым нарушением нескольких норм закона.

Захламление мест общего пользования в многоквартирном доме — это не просто бытовой конфликт, а прямое нарушение законодательства РФ. Такие действия влекут за собой административную ответственность по нескольким статьям КоАП РФ. Речь идет о нарушении правил пожарной безопасности. Кроме того, может быть применена статья 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарных норм) и статья 7.21 КоАП РФ (порча общего имущества собственников). Как можно повлиять на такое нарушение? В случае причинения материального или морального вреда собственники вправе обратиться в суд с иском о его возмещении, — пояснила Сищук.

Однако юрист порекомендовала начинать борьбу с любителями захламлять подъезд с фиксации нарушения и попыток досудебного урегулирования. По ее словам, если предупреждения и обращения в управляющую компанию не возымели эффекта, следует подключить государственные контролирующие органы.

Начните с борьбу с захламлением подъезда с фото- и видеофиксации нарушения. Далее следует коллективно обратиться с письменной жалобой в УК, требуя составить соответствующий акт. Управляющая компания не штрафует нарушителя сама, но обязана реагировать на нарушения и передавать материалы в уполномоченные органы. Если предупреждения не подействовали, необходимо подключать контролирующие инстанции. Наиболее эффективны обращения в Госпожнадзор — главный орган, отвечающий за преграждение путей эвакуации, и в Роспотребнадзор — при признаках антисанитарии. Также можно обратиться с заявлением к участковому, — резюмировала Сищук.

