23 октября 2025 в 05:00

Россиянам рассказали, что грозит за установку второй двери в тамбуре

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за установку второй двери в тамбуре грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Установка второй двери в тамбуре без соответствующего разрешения является административным правонарушением и может привести к штрафу и предписанию демонтировать конструкцию, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, подобные действия приравниваются к самовольной перепланировке общедомового имущества.

Установка второй двери в тамбуре без разрешения может привести к серьезным последствиям для владельцев квартир. Дело в том, что тамбуры и лестничные клетки считаются общедомовой собственностью. Любые изменения требуют согласования со всеми собственниками. Статья 29 ЖК РФ говорит, что лица, которые переустроили помещение без разрешения, обязаны привести его в прежнее состояние: дверь придется снимать. За нарушение предусмотрены штрафы по нескольким статьям КоАП РФ. Граждан могут оштрафовать на сумму до 2,5 тыс. рублей за самовольную перепланировку, — пояснил Бондарь.

Он добавил, что установленная дверь может также нарушать правила пожарной безопасности. По его словам, в этом случае штраф будет значительно выше — от 5 до 15 тыс. рублей.

Установленная дверь может нарушать правила пожарной безопасности, затрудняя эвакуацию людей при чрезвычайных ситуациях. За это предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Граждан могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей. Вероятно, что при первой проверке жилищная инспекция может выдать предписание убрать дверь. Но если владелец квартиры его проигнорировал, могут дополнительно применить статью 19.5 КоАП РФ за неисполнение требований контролирующих органов. Штраф составляет до 500 рублей, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что установка в подъезде камеры видеонаблюдения без согласования со всеми собственниками жилья грозит штрафом. Он отметил, что размер взыскания может составить до 15 тыс. рублей. По его словам, размещение видеокамеры возможно только внутри квартиры.

