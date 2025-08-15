Юрист ответил, что грозит за несогласованную установку камеры в подъезде

Установка в подъезде камеры видеонаблюдения без согласования со всеми собственниками жилья грозит штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что размер взыскания может составить до 15 тысяч рублей. По его словам, размещение видеокамеры возможно только внутри квартиры.

Камера у двери допустима, если она стоит внутри квартиры, снимает только входную зону и используется только для личных целей — без публикации и доступа третьих лиц. Любая камера на общих стенах и потолках без решения общего собрания незаконна. Суды в таких случаях обязывают демонтировать, а штрафы по статье 7.21 КоАП «Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме» для граждан составляют от 1000 до 2500 рублей. При нарушении пожарных правил — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности», — объяснил Салкин.

Как подчеркнул юрист, владельца квартиры, установившего камеру в подъезде, можно привлечь к уголовной ответственности в случае распространения записей с устройства. В такой ситуации будет применяться статья 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», добавил он.

За выход за рамки личного пользования и распространение записи возможны штрафы по статье 13.11 КоАП «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» и даже по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», — пояснил Салкин.

Ранее юрист Ярослав Остапенко заявил, что не оплаченный в кафе или ресторане счет может обернуться штрафом. По его словам, если сбежавший гость причинил заведению ущерб, его могут привлечь к административной ответственности. Он отметил, что чаще всего рестораны стараются урегулировать конфликт за счет того клиента, который остался.