Юрист рассказал, что грозит за не оплаченный в кафе счет Юрист Остапенко: за не оплаченный в кафе счет может грозить штраф

Не оплаченный в кафе или ресторане счет может обернуться штрафом, заявил NEWS.ru член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. По его словам, если сбежавший гость причинил заведению ущерб, его могут привлечь к административной ответственности. Он отметил, что чаще всего рестораны стараются урегулировать конфликт за счет того клиента, который остался.

Если сбежавший гость причинил заведению ущерб, он может быть привлечен к административной ответственности по статье 7.27.1 КоАП РФ. Санкция — штраф до пятикратной стоимости ущерба, но не менее пяти тысяч рублей. На практике при небольших суммах чаще ограничиваются вызовом полиции и урегулированием на месте. До суда такие дела доходят крайне редко — взыскивать через суд чужой ужин экономически невыгодно: расходы на юриста и время обычно превышают стоимость неоплаченного заказа. Поэтому рестораны стараются урегулировать конфликт сразу, чаще всего за счет того, кто остался, — пояснил Остапенко.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что фиксирование стоимости блюд и услуг до оформления заказа поможет избежать схем с участием так называемых консуматорш — женщин, намеренно вводящих мужчин в заблуждение с целью получить с них завышенную оплату по счету. По его словам, действия консуматорш могут квалифицироваться как мошенничество.