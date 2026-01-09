Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 12:28

Юрист рассказал, как вернуть деньги за подарочную карту

Юрист Хаминский: письмо с требованием поможет вернуть деньги за подарочную карту

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат поможет направленное продавцу письменное заявление с указанием банковского счета для перевода средств, рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, также потребуется сам сертификат, при этом неважно, был ли сертификат подарен или куплен самим получателем, передает РИА Новости.

Неважно, подарили гражданину карту или он купил ее сам, ее можно вернуть. Для того чтобы получить деньги, лучше написать письменное требование, в котором указать номер банковского счета, на который необходимо вернуть деньги. Для возврата денежных средств потребуется сам сертификат в бумажном или электронном виде, — уточнил Хаминский.

Юрист напомнил, что подарочная карта — это не товар, а право на покупку товаров или услуг на указанную сумму. Деньги за сертификат считаются предоплатой, поэтому покупатель может вернуть всю сумму или неиспользованный остаток.

Если продавец отказывается вернуть деньги, человек может обратиться в Роспотребнадзор или суд. Обязанность возврата денег сохраняется в течение трех лет с момента покупки сертификата.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал о новых правилах в заграничных кафе, где с туристов стали брать плату за вход или невозвратный депозит. Он пояснил, что если вход не подразумевает отдельной услуги, а депозит объявляется невозвратным уже после оплаты, такие действия незаконны. Эксперт рекомендовал фиксировать правила до оплаты и требовать документы, чтобы оспорить неправомерные сборы.

