Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 02:32

Российский ученый создал новую технологию распознавания движений

IAP: ученый из Самары научил компьютеры безошибочно читать движения тела

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новаторская технология распознавания движений, превосходящая по точности существующие аналоги, создана в Самаре, пишет издание The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Созданный доцентом кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Евгением Мясниковым уникальный метод сжимает массивные данные о движении человека, превращая их в компактные траектории.

Это открывает новые горизонты для самых разных сфер — от медицины до систем безопасности. Разработка предлагает революционный подход к анализу действий, записанных с помощью motion capture. Проблема существующих систем состоит в избыточности получаемой информации и вариативности движений у разных людей. Новый алгоритм решает эту задачу, преобразуя сырые данные в траектории точек в специальном пространстве поз, что сохраняет лишь ключевые характеристики для идентификации.

Поэтому мы пытаемся найти такое компактное представление этих данных, которое позволит <…> определять, в какой момент времени и какое действие человек совершает, — рассказал автор исследования.

Эффективность метода уже подтверждена тестами на открытых наборах данных. В перспективе технологию можно будет применять для диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в «умных домах» и для выявления подозрительного поведения в реальном времени.

Ранее сообщалось, что компания Electronic Arts (EA) в сотрудничестве с Университетом Британской Колумбии изучает технику, называемую «обучение с подкреплением» (reinforcement learning). Его главная особенность заключается в том, что ИИ обучается в процессе взаимодействия с окружающей средой. По словам старшего инженера-программиста Electronic Arts Фабио Зинно (Fabio Zinno), результаты очень многообещающие.

технологии
наука
видеокамеры
инновации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баснословные доходы, дворец в США, личная жизнь: где сейчас Елена Малышева
Стилист рассказала, как защитить волосы в холодное время года
Возрождение РФ, разумный ИИ, миграция: что предсказала Ванга на 2026 год
Госдеп объяснил, будут ли билеты на ЧМ по футболу гарантией выдачи виз США
Названа предварительная дата проведения прямой линии Путина
Российская сторона высказала недоверие резолюции США по Газе
В Минтрансе раскрыли судьбу Lada Kalina, на которой ездил Владимир Путин
Врач объяснила, почему навязчивая ревность разрушает отношения
Москвичам пообещали рекордно высокую температуру
Фаза Луны сегодня, 18 ноября: отменяем свадьбу, планируем стирку и диету
Раскрыты сроки возврата уплаченного налога на доходы
СБ ООН принял решение по «ближневосточной» резолюции США
Стало известно об успешном штурме ВС России города в ДНР
Обаме светит тюрьма: за что его могут посадить, сдаст ли Мишель мужа
Названы лайфхаки для преодоления страха публичных выступлений
Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Мясников объяснил, как распознать неграмотного врача
По делу о незаконном финансировании Макрона в Париже прошли обыски
Пользователи двух сотовых операторов сообщили о внезапной работе YouTube
Российский ученый создал новую технологию распознавания движений
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.