Российский ученый создал новую технологию распознавания движений

Новаторская технология распознавания движений, превосходящая по точности существующие аналоги, создана в Самаре, пишет издание The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Созданный доцентом кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Евгением Мясниковым уникальный метод сжимает массивные данные о движении человека, превращая их в компактные траектории.

Это открывает новые горизонты для самых разных сфер — от медицины до систем безопасности. Разработка предлагает революционный подход к анализу действий, записанных с помощью motion capture. Проблема существующих систем состоит в избыточности получаемой информации и вариативности движений у разных людей. Новый алгоритм решает эту задачу, преобразуя сырые данные в траектории точек в специальном пространстве поз, что сохраняет лишь ключевые характеристики для идентификации.

Поэтому мы пытаемся найти такое компактное представление этих данных, которое позволит <…> определять, в какой момент времени и какое действие человек совершает, — рассказал автор исследования.

Эффективность метода уже подтверждена тестами на открытых наборах данных. В перспективе технологию можно будет применять для диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в «умных домах» и для выявления подозрительного поведения в реальном времени.

