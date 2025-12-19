«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ

Россия смогла преодолеть санкционные ограничения и завершить основные работы по созданию уникальной мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области, заявил президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года». Глава государства поздравил всех участников проекта, передает NEWS.ru.

Действительно, были некие задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово. Я хочу всех, кто к этому процессу причастен, и кто там будет работать в будущем, хочу с этим поздравить. Это безусловный успех, — сказал глава государства.

Путин напомнил, что инициативу о создании СКИФа озвучили ученые Сибирского отделения РАН на Совете по науке в Новосибирске в 2018 году. Проект направлен на развитие отечественных передовых технологий в области материаловедения, биологии, медицины и фармакологии.

Путин в ходе прямой линии также заявил, что Европа в будущем может попытаться изъять активы мусульманских стран, защищающих традиционные ценности. По его словам, в мусульманских странах очень много законов против ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), и это может стать предлогом для экспроприации их активов со стороны ЕС.