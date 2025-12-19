Новый год-2026
19 декабря 2025 в 13:10

«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ

Путин: РФ преодолела санкции при строительстве мегасайенс-установки СКИФ

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия смогла преодолеть санкционные ограничения и завершить основные работы по созданию уникальной мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области, заявил президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года». Глава государства поздравил всех участников проекта, передает NEWS.ru.

Действительно, были некие задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово. Я хочу всех, кто к этому процессу причастен, и кто там будет работать в будущем, хочу с этим поздравить. Это безусловный успех, — сказал глава государства.

Путин напомнил, что инициативу о создании СКИФа озвучили ученые Сибирского отделения РАН на Совете по науке в Новосибирске в 2018 году. Проект направлен на развитие отечественных передовых технологий в области материаловедения, биологии, медицины и фармакологии.

Путин в ходе прямой линии также заявил, что Европа в будущем может попытаться изъять активы мусульманских стран, защищающих традиционные ценности. По его словам, в мусульманских странах очень много законов против ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), и это может стать предлогом для экспроприации их активов со стороны ЕС.

