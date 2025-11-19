Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 08:21

Ликвидация запустивших ATACMS по Воронежу установок ВСУ попала на видео

Искандер Искандер Фото: МО РФ
Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры поражения двух пусковых установок MLRS ВСУ, запустивших 18 ноября американские ракеты ATACMS по Воронежской области. По данным ведомства, их уничтожил расчет ОТРК «Искандер-М». На опубликованных кадрах можно увидеть, как вспыхивают две пусковые установки.

Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек) уничтожены, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины в минувший вторник, 18 ноября, в 14:31 по московскому времени попытались ударить по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. По данным Минобороны, российские солдаты с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили все выпущенные по городу ракеты.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в Вашингтоне подготовила для президента США Дональда Трампа презентацию о потенциальном применении крылатых ракет Tomahawk. Как заявил аналитик, документ демонстрирует возможное влияние такого вооружения на ход боевых действий.

ракеты
ВСУ
Минобороны РФ
установки
