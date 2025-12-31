Полсотни поездов застряли в снежном плену в предновогодний вечер

В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживается 55 поездов, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК). Кроме того, изменилось время отправления ряда поездов.

Так, на 1 января перенесены поезда № 344 Кисловодск – Адлер, № 261 Нальчик – Москва, № 365 Кисловодск – Пермь, № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург, № 3 Кисловодск – Москва, № 358 Имеретинский Курорт – Уфа. Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения, добавили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что из-за мощного снегопада также оказалось парализовано дорожное движение в Сочи. Наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.

До этого рейс из Санкт-Петербурга в Калининград уже третий раз не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за непогоды и вернулся в Пулково. Время вылета переносили девять раз, люди провели несколько ночей в аэропорту, а гостиницу им предоставили только после скандала.