Вооруженные силы Украины в минувший вторник, 18 ноября, в 14:31 по московскому времени попытались ударить по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, которые появились у NEWS.ru, расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожил две пусковые установки, запустившие их по региону. Также Вооруженные силы России с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили все выпущенные по городу ракеты ВСУ.

Киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, — сказано в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что информация о снятии Вашингтоном ключевого ограничения для Киева на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь России не соответствует действительности. Так он опроверг данные газеты The Wall Street Journal.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, 16 БПЛА уничтожили над Черным морем, по 14 — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, еще 11 и девять БПЛА сбили над Белгородской областью и акваторией Азовского моря соответственно. Один беспилотник устранили над Брянской областью.