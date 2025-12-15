Новый год-2026
15 декабря 2025 в 20:22

Парень избил бывшую девушку, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты

В Воронеже парень избил бывшую девушку из-за кредитов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Воронеже бывший парень напал на свою девушку, чтобы избежать выплат по кредитам, оформленным на ее имя, сообщает Telegram-канал «112». История пары началась два года назад. Парень, мечтая открыть собственное дело, уговорил возлюбленную оформить на себя кредиты и кредитные карты, а также одолжил у нее личные сбережения.

Год назад пара рассталась, и девушка, желая обезопасить себя, попросила парня написать расписку о возврате долга. Поначалу он исправно выполнял обязательства. Однако ситуация изменилась: в ночь на 6 декабря, по словам родных девушки, парень пришел к ней домой и жестоко избил ее. Причиной конфликта стала та самая расписка — парень отказался выплачивать долги и потребовал вернуть документ. Когда девушка отказалась, он применил силу. Инцидент попал на камеры домашней системы видеонаблюдения, установленной для питомцев, которая реагирует на резкие движения.

По словам близких пострадавшей, молодой человек остановился лишь тогда, когда осознал, что душит бывшую девушку. После этого он принес ей воды, но, не найдя расписку, заставил ее написать новую, в которой та обязывалась вернуть предыдущий документ.

Покинув квартиру, парень не оставил девушку в покое: он продолжил преследовать ее, угрожать и требовать разговора. После инцидента он даже приходил к отцу бывшей возлюбленной, жалуясь на свою жизнь. Пострадавшая написала заявление в полицию и зафиксировала побои. Сейчас она посещает психолога.

До этого житель поселка Новоомский в Омске жестоко избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе. Злоумышленника арестовали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Пострадавшей девочке потребовалась помощь медиков. Органы опеки также изъяли других детей, воспитывающихся в семье.

Парень избил бывшую девушку, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты
