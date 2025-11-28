Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе

Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе Жителя Омска арестовали за избиение трехлетней дочери возлюбленной

Житель поселка Новоомский в Омске жестоко избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе, сообщили в управлении Следственного комитета России по Омской области. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал это без каких-либо видимых причин. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения, злоумышленника арестовали.

По версии следствия, 26 ноября 2025 года в пос. Новоомский 24-летний обвиняемый, в то время, когда сожительница была на работе, фактически беспричинно избил ее трехлетнюю дочь, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в стационаре. При этом из семьи изъяли других детей.

Ранее в одном из детских садов Нижнего Новгорода родители пожаловались на грубое обращение с несовершеннолетними. По их словам, дети возвращаются домой с раздробленными пальцами, синяками и ожогами. В жестоком поведении обвиняют одну из воспитательниц. Родители требуют ее отстранения ради безопасности детей.