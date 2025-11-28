Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе

Житель поселка Новоомский в Омске жестоко избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе, сообщили в управлении Следственного комитета России по Омской области. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал это без каких-либо видимых причин. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения, злоумышленника арестовали.
По версии следствия, 26 ноября 2025 года в пос. Новоомский 24-летний обвиняемый, в то время, когда сожительница была на работе, фактически беспричинно избил ее трехлетнюю дочь, — говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в стационаре. При этом из семьи изъяли других детей.
