День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:55

Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе

Жителя Омска арестовали за избиение трехлетней дочери возлюбленной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель поселка Новоомский в Омске жестоко избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе, сообщили в управлении Следственного комитета России по Омской области. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал это без каких-либо видимых причин. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения, злоумышленника арестовали.

По версии следствия, 26 ноября 2025 года в пос. Новоомский 24-летний обвиняемый, в то время, когда сожительница была на работе, фактически беспричинно избил ее трехлетнюю дочь, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в стационаре. При этом из семьи изъяли других детей.

Ранее в одном из детских садов Нижнего Новгорода родители пожаловались на грубое обращение с несовершеннолетними. По их словам, дети возвращаются домой с раздробленными пальцами, синяками и ожогами. В жестоком поведении обвиняют одну из воспитательниц. Родители требуют ее отстранения ради безопасности детей.

Омск
Омская область
дети
избиения
нападения
травмы
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Раскрыты уголовные статьи для основательницы карательных рехабов для детей
Падала в обмороки из-за отчима-педофила: растлитель получил пожизненное
Зеленский анонсировал важные переговоры с одной страной
Украинские дроны совершили налет на регионы России и Азовское море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.