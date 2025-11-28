В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду

В одном из детских садов Нижнего Новгорода родители пожаловались на грубое обращение с детьми, сообщает RT. По их словам, дети возвращаются домой с раздробленными пальцами, синяками и ожогами. В жестоком поведении обвиняют одну из воспитательниц.

Воспитатель агрессивно и грубо ведет себя с воспитанниками, оказывает физическое воздействие, причиняет боль детям. Так, около трех лет назад она на прогулке при свидетеле схватила ребенка за руку, протащила по траве. Он лежал, а воспитатель отчитывала его в грубой форме, — поделились родители.

По данным RT, мать одного из детей рассказала, что даже коллеги воспитательницы, находящиеся в декретном отпуске, не хотят отдавать своих детей в ее группу. Сейчас родители требуют ее отстранения ради безопасности воспитанников. Около 40 человек уже подписали коллективное обращение к главе муниципального района.

Ранее в подмосковном Дедовске нашли подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживали 24 подростков и подвергали физическому насилию. Одного из пациентов в критическом состоянии с тяжелыми травмами госпитализировали, он находится в коме. Правоохранители задержали администратора центра.