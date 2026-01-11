Мужчина с раком четвертой стадии назвал единственный симптом DM: британец узнал о раке простаты после ночных походов в туалет

Мужчина из Хэмпшира в возрасте 62 лет, который считал себя здоровым, узнал о последней стадии рака простаты после первого же обследования, передает Daily Mail. Проверка была вызвана небольшим, но заметным изменением — участившимися ночными визитами в туалет.

Ужасы, через которые я прошел за шесть лет, меркнут по сравнению с тем, что люди считают немного неловким пройти обследование простаты, — признался британец.

Результаты анализа крови на простатический специфический антиген (ПСА) показали превышение допустимого уровня. Биопсия подтвердила диагноз — рак предстательной железы на четвертой стадии с метастазами в лимфатические узлы. Также были обнаружены метастазы в легких и костях. Пациент начал длительную борьбу с болезнью, включающую медицинское лечение и постоянное наблюдение.

Ранее сообщалось, что ночная потливость может быть признаком различных серьезных заболеваний, включая рак почки, лейкемию, медуллярный рак щитовидной железы и лимфому. Эксперты подчеркивают, что хотя ночное потоотделение иногда является нормальным физиологическим процессом, чрезмерная потливость, особенно на постоянной основе, требует внимания и консультации с врачом.