Назван неочевидный симптом смертельной болезни

Ночная потливость может быть указывать на рак почки и лейкемию, передает Mirror со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании. Врачи отмечают, что ночное потоотделение иногда может быть естественным процессом, но не в случаях, когда это происходит на постоянной основе.

Однако если вы регулярно просыпаетесь на мокрых простынях, следует обратиться к врачу. Чрезмерная ночная потливость — это когда вы потеете так сильно, что пижама и постельное белье промокают насквозь, несмотря на то, что в помещении, где вы спите, прохладно, — отметили эксперты.

Также избыточная ночная потливость может свидетельствовать о таких заболеваниях, как медуллярный рак щитовидной железы, лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома. Помимо этого, этот симтом может указывать на рак костей и рак предстательной железы.

Ранее кардиолог Елена Савченкова-Белятко предупредила, что боль в груди при низких температурах может быть признаком холодовой стенокардии. Это состояние возникает из-за спазма пораженных атеросклерозом артерий, которые сужаются в ответ на холод. В таких случаях рекомендуется немедленно зайти в теплое помещение и принять лекарство. Если боль не проходит, следует обратиться за медицинской помощью.