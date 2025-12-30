Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:27

Назван неочевидный симптом смертельной болезни

Mirror: ночная потливость может говорить о раке почки или лейкемии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ночная потливость может быть указывать на рак почки и лейкемию, передает Mirror со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании. Врачи отмечают, что ночное потоотделение иногда может быть естественным процессом, но не в случаях, когда это происходит на постоянной основе.

Однако если вы регулярно просыпаетесь на мокрых простынях, следует обратиться к врачу. Чрезмерная ночная потливость — это когда вы потеете так сильно, что пижама и постельное белье промокают насквозь, несмотря на то, что в помещении, где вы спите, прохладно, — отметили эксперты.

Также избыточная ночная потливость может свидетельствовать о таких заболеваниях, как медуллярный рак щитовидной железы, лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома. Помимо этого, этот симтом может указывать на рак костей и рак предстательной железы.

Ранее кардиолог Елена Савченкова-Белятко предупредила, что боль в груди при низких температурах может быть признаком холодовой стенокардии. Это состояние возникает из-за спазма пораженных атеросклерозом артерий, которые сужаются в ответ на холод. В таких случаях рекомендуется немедленно зайти в теплое помещение и принять лекарство. Если боль не проходит, следует обратиться за медицинской помощью.

потливость
симптомы
заболевания
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-ректор Томского политеха не смог выйти сухим из уголовного дела
«Его реально видели»: всплыли неожиданные детали исчезновения Усольцевых
В Саудовской Аравии встревожились из-за мятежа в Йемене
Советника гендиректора HeadHunter выписали из больницы после комы
Москалькова обратилась к Киеву насчет пленных
Как просить повышения зарплаты в начале года: стратегия и аргументы
Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте
Осужденного за взятки экс-мэра Ярославля освободили из колонии
Россиянам дали совет, как сэкономить на поездке на горнолыжный курорт
Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?
Володин предупредил бизнес о штрафах за навязывание услуг
Певица Волкова ответила на критику своей внешности
Россиянину пришлось откупиться за убийство на отдыхе в Таиланде
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка
На юге России закрыли один из аэропортов
«Глубоко обеспокоены»: Моди отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме ответили на предложение Онищенко выходить на работу 2 января
Пекин выступил с заявлением после атаки на резиденцию Путина
ВС РФ ликвидировали украинских бойцов, хваставших «освобождением» Купянска
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.