13 августа 2025 в 09:53

Терапевт дал советы, как избавиться от потливости во время сна

Терапевт Карабиненко посоветовал спать в прохладной комнате

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы избежать излишней потливости во время сна, необходимо спать в прохладной комнате, заявил Pravda.Ru терапевт Александр Карабиненко. Он также посоветовал не накрываться теплым одеялом с головой.

Сначала надо подумать о том, какая температура в помещении. Она должна во время сна быть чуть ниже 20 градусов. 18-20 градусов, вот в таком пределе. Тогда потения не будет. Не надо накрываться с головой, одеялами и прочими вещами. Достаточно, чтобы была какая-то накидка на ноги, — порекомендовал Карабиненко.

В случае, когда человек спит в прохладной комнате и все-равно потеет, у него могут быть проблемы со здоровьем. Например, вегетососудистая дистония или скрытно протекающие воспалительные реакции, предположил врач. У женщин, таким образом может проявляться климакс.

Онколог Сухаил Хуссейн ранее заявил, что сильная ночная потливость может быть признаком онкологических заболеваний. По его словам, при таком симптоме к утру на пижаме и простынях остаются влажные пятна, даже если в комнате прохладно.

